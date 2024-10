9 ott 2024 16:44

"MILANO È RACCAPRICCIANTE. SONO STATO AGGREDITO SOTTO CASA, MA IL ‘LADRO’ HA PRESO SOLO PUGNI IN FACCIA" - IL GINNASTA AZZURRO NICOLA BARTOLINI, CAMPIONE DEL MONDO NEL CORPO LIBERO, RACCONTA DI AVER SUBITO UN TENTATIVO DI RAPINA MENTRE PORTAVA FUORI IL CANE: "NON C’È SICUREZZA IN QUESTA GIUNGLA DI CITTÀ. SE FOSSE SUCCESSO A UNA SIGNORA O A UNA RAGAZZA INDIFESA NON SO COME SAREBBE ANDATA A FINIRE. MI RITENGO FORTUNATO AD AVER PRESO SOLTANTO UN PUGNO IN FRONTE. È STATO PIÙ SFORTUNATO IL MIO POVERO AGGRESSORE…"