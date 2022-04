"MIO PADRE E' STATO ASSASSINATO" - IL FIGLIO DELL'OLIGARCA RUSSO SOSPETTATO DI AVER MASSACRATO LA MOGLIE E LA FIGLIA ADOLESCENTE PRIMA DI SUICIDARSI È CONVINTO CHE IL PADRE SIA STATO ASSASSINATO - L'EX MULTIMILIONARIO SERGEY PROTOSENYA È STATO TROVATO IMPICCATO NEL GIARDINO DELLA SUA LUSSUOSA CASA PER LE VACANZE IN SPAGNA MENTRE I CORPI DI SUA MOGLIE NATALYA E DI SUA FIGLIA MARIA DI 18 ANNI SONO STATI SCOPERTI ALL’INTERNO DELL’ABITAZIONE. ENTRAMBE SONO STATE UCCISE CON UN’ASCIA....

Dagotraduzione dal Daily Mail

Fedor, il figlio di Sergey Protosenya

Il figlio dell'oligarca russo sospettato di aver massacrato la moglie e la figlia adolescente prima di suicidarsi è convinto che l’uomo sia stato assassinato. L'ex multimilionario Sergey Protosenya è stato trovato impiccato nel giardino della sua lussuosa casa per le vacanze in Spagna mentre i corpi di sua moglie Natalya e di sua figlia Maria di 18 anni sono stati scoperti all’interno dell’abitazione. Entrambe sono state uccise con un’ascia.

Le autorità spagnole hanno suggerito che il signor Protosenya, 55 anni, le abbia giustiziate prima di suicidarsi in un insolito impeto di rabbia mentre la famiglia si godeva una pausa pasquale sulla Costa Brava la scorsa settimana.

Ma suo figlio Fedor ha detto che suo padre, che era stato vicepresidente della principale azienda russa del gas Novotek, «non avrebbe mai potuto fare del male» a sua moglie e sua figlia e ha suggerito che tutti e tre i membri della sua famiglia sono stati assassinati. «Mio padre non è un assassino», ha detto Fedor Protosenya a MailOnline.

La casa per le vacanze spagnola di Sergey e Natalya Protosenya a Lloret de Mar

Il signor Protosenya non ha lasciato un biglietto d'addio e non sono state trovate impronte sulle armi - un'ascia e un coltello – usate per uccidere le due donne. Non c'erano macchie di sangue sul suo corpo.

La polizia spagnola ha rifiutato di rilasciare i risultati degli esami post mortem dei tre corpi che sono stati effettuati nel fine settimana, adducendo il «segreto investigativo della polizia». Fedor, uno studente universitario di 22 anni, non era nella villa perché ha trascorso la Pasqua nella casa di famiglia a Bordeaux, in Francia.

Ha difeso il padre dicendo: «Amava mia madre e soprattutto Maria, mia sorella. Era la sua principessa. Non avrebbe mai potuto fare nulla per danneggiarle. Non so cosa sia successo quella notte, ma so che mio padre non gli ha fatto del male».

Fedor, il figlio di Sergey Protosenya 2

Fedor ha detto che la polizia gli aveva detto di non discutere il caso. Ha lanciato l'allarme quando martedì della scorsa settimana non è stato in grado di contattare telefonicamente nessuno dei suoi familiari.

La polizia catalana è andata alla villa e ha trovato il signor Protosenya impiccato nel cortile e i corpi mutilati di sua moglie Natalia, 53 anni, e Maria all'interno. Il capo della polizia regionale, il commissario Josep Milan, ha affermato che le prove suggerivano che le morti fossero il risultato di un duplice omicidio e suicidio con Protosenya come assassino. Ha detto: «Gli investigatori si stanno concentrando su una persona che si è suicidata e due persone che sono state uccise in casa, questo è ciò che stiamo guardando».

Le morti violente hanno suscitato un'onda d'urto nella affiatata comunità russa nella località di Lloret de Mar, sulla Costa Brava spagnola, dove il signor Protosenya aveva acquistato una casa per le vacanze con la famiglia circa dieci anni fa. L'uomo d'affari Anatoly Timoshenko, un caro amico dell'oligarca russo, ha detto a MailOnline: «Sergey non l'ha fatto. Sergey non ha ucciso la sua famiglia. È impossibile. Non voglio discutere di quello che può essere successo a casa quella notte, ma so che Sergey non è un assassino».

Sergey Protosenya con la moglie e la figlia

Un altro amico Roman Yuravich ha aggiunto: «Sergey non ha ucciso la sua famiglia. Lo conosco da dieci anni. Era un uomo felice. Amava la sua famiglia. Non ha ucciso sua moglie e suo figlio. Sono sicuro».

La morte dell'oligarca è la quarta misteriosa scomparsa dei dirigenti delle aziende del gas russe e delle loro famiglie legate alla cerchia ristretta del presidente russo Vladimir Putin. Pochi giorni prima il corpo di Vladislav Avayev è stato trovato nel suo attico d'élite di Mosca insieme alla moglie Yelena e alla figlia Maria di 13 anni in un altro apparente omicidio-suicidio.

Sergey Protosenya

Avayev, 51 anni, era stato in precedenza presidente di Gazprombank, una banca creata per lavorare per il gigante russo del gas Gazprom, ed era stato anche un funzionario del Cremlino. A febbraio i corpi maltrattati e massacrati degli alti dirigenti della Gazprom Alexander Tyulakov e Leonid Shulman sono stati trovati nei loro appartamenti di lusso in un complesso residenziale d'élite vicino a San Pietroburgo.

Anche il gigante russo del gas naturale Novatek, di cui Protosenya era stato vicepresidente prima di ritirarsi con una fortuna di 300 milioni di sterline, ha messo in dubbio che potesse essere lui il responsabile delle brutali uccisioni.

In una dichiarazione Novatek ha dichiarato: «Sergey Protosenya si è affermato come una persona eccezionale e un meraviglioso padre di famiglia, un forte professionista che ha dato un contributo considerevole alla formazione e allo sviluppo dell'azienda. Purtroppo, nei media sono emerse speculazioni su questo argomento, ma siamo convinti che queste speculazioni non abbiano alcuna relazione con la realtà».

Sergey Protosenya con la famiglia Vladislav Avayev Sergey Protosenya con la moglie