"MIO PADRE? DOVEVANO CERCARE ANCHE IN ALTRE DIREZIONI E INVECE LO HANNO MESSO DENTRO SENZA UN PROVA” - ALESSIA LOGLI HA SUA IDEA SULL'OMICIDIO DELLA MADRE, ROBERTA RAGUSA: "HA PESATO LA SCELTA DI NON FAR PARLARE PUBBLICAMENTE MIO PADRE. MENTRE LUI TACEVA, I MEDIA LAVORAVANO SULLA SUA IMMAGINE. IL SORRISO BEFFARDO, LO SGUARDO GELIDO E ALTRE SCIOCCHEZZE..."

alessia logli 5

DALLA SCOMPARSA DELLA MADRE ALLA VITTORIA DEL CONCORSO “MISS GRAND PRIX ON THE WEB”, LA STORIA DI ALESSIA LOGLI, LA FIGLIA DI ROBERTA RAGUSA: “PENSO CHE MIA MADRE SAREBBE STATA DAVVERO FELICE DEL TITOLO CHE HO CONQUISTATO. ALCUNI FOLLOWER SU INSTAGRAM MI HANNO ATTACCATA PERCHÉ PUBBLICO FOTO NELLE QUALI SORRIDO. E ANCHE PER UN TATUAGGIO CON IL NOME ROBERTA E NON LA PAROLA MAMMA. È UNA FOLLIA…” (DAGOSPIA DEL 6 AGOSTO 2020)

alessia logli 3

LA FIGLIA DI ROBERTA RAGUSA A OGGI: «FACCIO LA MODELLA PER ESSERE INDIPENDENTE E DIMENTICARE LA MIA FAMIGLIA DISTRUTTA»

Anticipazione da “Oggi”

In un’intervista a OGGI, in edicola da domani, Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa, scomparsa il 13 gennaio 2012, e di Antonio Logli, condannato per l’omicidio della moglie e chiuso in carcere a Massa per scontare una pena di 20 anni, parla per la prima volta a cuore aperto della tragedia che ha sconvolto la sua famiglia e della sua scelta di vita.

roberta ragusa con il marito e i figli

«Ho capito che devo contare solo su me stessa e non posso più rimanere dove sono. Sono iscritta a Economia a Pisa, ma starò con il mio fidanzato Kian a Milano. Lui lavorerà per case di moda e io per un’agenzia di modelle. E vorrei chiarire una cosa: sfilate e studi fotografici non sono il miraggio di una ragazzina in cerca di successo. Sono gli appigli a cui mi aggrappo per rendermi indipendente».

ANTONIO LOGLI MARITO DI ROBERTA RAGUSA IN TRIBUNALE

Alessia ha parole affettuose verso il padre, che ritiene innocente: «Mi è stato vicino e senza essere preparato a una cosa del genere ha fatto il meglio in ogni senso… Hanno fatto bene a guardare in casa nostra. Ma poi dovevano farlo anche in altre direzioni, far vedere che non si fermavano sulla loro idea iniziale. Invece hanno lavorato solo su quella e alla fine lo hanno messo dentro senza una prova».

roberta ragusa

Sulla condanna, dice, ha pesato anche la scelta degli avvocati di non far parlare pubblicamente il padre: «Mentre babbo taceva, i media lavoravano sulla sua immagine. Il sorriso beffardo, lo sguardo gelido, l’espressione tirata e altre sciocchezze. Una oggi, una domani, nel pubblico s’è formata un’idea di colpevolezza».

