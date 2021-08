13 ago 2021 19:25

"IL MIO PAPÀ NON C'È PIÙ, IO NON ERO CON LUI PERCHÉ SONO IN MEZZO AL MARE E ABBIAMO APPENA FATTO UN SALVATAGGIO" - LA FIGLIA DI GINO STRADA, CECILIA, COMMENTA VIA SOCIAL LA MORTE DEL PADRE 73ENNE: "NON POSSO RISPONDERE AI VOSTRI TANTI MESSAGGI CHE VEDO ARRIVARE, STO SALVANDO VITE, È QUELLO CHE MI HANNO INSEGNATO I MIEI GENITORI"