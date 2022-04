"MUSK E' PERICOLOSO PER LA DEMOCRAZIA" - TWITTER HA IMPEDITO AI SUOI SVILUPPATORI DI APPORTARE MODIFICHE ALL'APP PER EVITARE CHE VENISSE SABOTATA DOPO L'ACQUISIZIONE DI ELON MUSK - PARTE DEI DIPENDENTI E' IN RIVOLTA CONTRO IL MILIARDARIO E HA BOMBARDATO LE BACHECHE INTERNE DI ATTACCHI ALL'OPERAZIONE SOSTENENDO CHE IL NUOVO REGIME PERMETTERA' ALL'ODIO DI FIORIRE - PER LO STESSO MOTIVO ALCUNE CELEBRITA' HANNO ANNUNCIATO CHE LASCERANNO LA PIATTAFORMA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Twitter ha impedito ai suoi sviluppatori di apportare modifiche all'app per evitare che venisse sabotata dal personale infuriato per l'acquisizione da 44 miliardi di dollari di Elon Musk.

Il fondatore di Tesla ha affermato di voler ristabilire il principio della libertà di parola sulla piattaforma e si è unito alle critiche alle sue politiche di moderazione accusate di prendere di mira in modo sproporzionato le voci conservatrici, ma i suoi critici affermano che permetterà all'odio di fiorire.

Twitter ha ora bandito tutti gli aggiornamenti dei prodotti che non sono "business-critical", e il vicepresidente dell'azienda è tenuto a dare l'approvazione affinché tutti vadano avanti. La mossa mira a impedire al personale arrabbiato di «diventare canaglia», ha detto una fonte a Bloomberg, e arriva dopo che i dipendenti hanno liquidato Musk come «pericoloso per la democrazia».

L'accordo dovrebbe essere completato in sei mesi, e il personale ha detto che il loro lavoro è garantito solo fino a quel momento ma «non sono previsti licenziamenti» sulla piattaforma dei social media, che è molto influente tra i circoli dei media nonostante abbia una base di utenti più piccola di Facebook.

A guidare le celebrità di sinistra che hanno annunciato di voler abbandonare Twitter dopo l’acquisto di Musk c’è l’attrice Jameela Jamil. Hanno dichiarato che twitteranno più perché la sua «offerta per la libertà di parola» si concluderà con «odio illegale, bigottismo e misoginia».

Rob Reiner, protagonista della sitcom degli anni '70 All In The Family, ha affermato di temere che il "criminale" Trump avrebbe ora riattivato il suo account, anche se l'ex presidente ha escluso un ritorno e dice che rimarrà sulla sua piattaforma "TRUTH Social".

Mia Farrow ha detto che potrebbe lasciare l'app «per la massima tranquillità» e la senatrice democratica statunitense Elizabeth Warren ha descritto l'accordo come «pericoloso per la democrazia».

Anche i gruppi per i diritti umani hanno espresso preoccupazione per l'accordo. Amnesty International si è detta preoccupata che Twitter assuma un approccio più rilassato nell’affrontare l’incitamento all’odio dopo l’acquisizione di Musk.

Anthony Romero, direttore esecutivo dell'American Civil Liberties Union (ACLU), ha affermato che «c'è un grande pericolo quando così tanto potere è nelle mani di una sola persona».

Nel frattempo, dipendenti di sinistra con sede in California hanno bombardato il sito e le bacheche interne con attacchi a Musk e hanno sollevato timori che ora sarebbero stati costretti a smettere di lavorare da casa con il nuovo regime.

Tra coloro che si lamentavano dell'acquisizione c'era l'ingegnere del software Addison Howenstine, che ha twittato usando asterischi per rendere più difficile la ricerca del post. Ha scritto: «POV: mi hai chiesto perché El*n M*sk sta comprando il 9,2% di Tw*tter e ottenere un posto in consiglio è brutto e sto spiegando perché questo chiaramente non era il suo obiettivo finale e le cose sicuramente peggioreranno e potenzialmente pericoloso per la democrazia e gli affari globali».

L'acquisto di Musk vedrà cambiamenti sostanziali, con l'autodefinito «assolutista della libertà di parola» che dovrebbe adottare un approccio più permissivo alla moderazione dopo una serie di scandali tra cui la decisione della piattaforma di seppellire una storia sul famigerato laptop di Hunter Biden.

Twitter inizialmente ha bloccato l'account principale del New York Post dopo che il giornale aveva pubblicato la storia e gli ha chiesto di eliminare i tweet che si collegavano agli articoli di Biden. Inizialmente ha giustificato il divieto citando un divieto di distribuzione di materiale hackerato, ma poi ha dovuto fare marcia indietro quando la storia si è rivelata legittima.

Musk ha anche suggerito che Twitter - che ora si sposterà dalla Borsa di New York - potrebbe passare a un modello basato sull'abbonamento e allontanarsi dalla pubblicità che attualmente genera il 90% delle sue entrate complessive.

Musk ha twittato ieri sera: «Spero che anche i miei peggiori critici rimangano su Twitter, perché questo è ciò che significa libertà di parola».

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha chiarito le sue opinioni questa mattina, con un tweet pungente in cui insiste sul fatto che «la libertà di parola non significa un passaggio per l'odio» e esorta le società di social media a «fare di più, non di meno» per moderare le loro piattaforme.

