gianfranco micciche sbrocca all ars
nello musumeci maurizio gasparri foto di bacco (1)
nello musumeci foto di bacco (2)
"MUSUMECI E' UN FASCISTA. A PALERMO NON LO VOGLIAMO PIU'" - IL COORDINATORE DI FORZA ITALIA GIOVANNI MICCICHE': "CONTE? QUANDO VIENE IN SICILIA DICONO 'ARRIVA PAPA''' PERCHE' HA DATO I SOLDI" - "RENZI? UNO SCIENZIATO UBRIACO. PREFERISCE LA DESTRA PEGGIORE AI MODERATI" - "MELONI SI ACCODA A QUELL'ANIMA NERA DI LA RUSSA MA QUI NON SI FANNO COLPI DI MANO. L'HO VISTA A MILANO. ERO A FIUGGI NEL '95. FINI ERA PIU' AVANTI DI LEI OGGI..."-
gianfranco micciche sbrocca all ars
nello musumeci maurizio gasparri foto di bacco (1)
nello musumeci foto di bacco (2)
SILVIO, DROGA & ROCK’N’ROLL - ANDREA RONCATO RACCONTA LE NOTTI BRAVE TRASCORSE CON BERLUSCONI: “VENIVA A MANGIARE CON NOI E PURE IN DISCOTECA SE CAPITAVA. RIMORCHIAVA PIU’ LUI, D'ALTRONDE, ERA IL CAPO...”. SULLA DROGA: “NON C’ERA NESSUN TUNNEL DA CUI USCIRE. MICA SONO FINITO A SAN PATRIGNANO. SEMPLICEMENTE PER UN PAIO D'ANNI HO FREQUENTATO COMPAGNIE SBAGLIATE. POI DA SOLO HO CAPITO CHE ERA UN'ENORME CAGATA E HO..."
“NON PRENDEREMO ALCUNA DECISIONE CHE PORTI LA NATO IN GUERRA” – IL CANCELLIERE TEDESCO SCHOLZ TIENE LA BARRA DRITTA: “NESSUNA GUERRA TRA POTENZE NUCLEARI” – IL G7 DECIDE DI APPLICARE SANZIONI PIÙ DURE CONTRO I PARENTI DI PUTIN - UN’ALTRA FUMATA NERA PER L’EMBARGO SUL PETROLIO RUSSO: I 27 HANNO LIMATO ALCUNI DETTAGLI MA NON SI È RAGGIUNTO UN ACCORDO DEFINITIVO…
MONTE DELLE ASSOLUZIONI (E DEI PASTICCI) - NESSUN COLPEVOLE PER IL MONTEPASCHI: GLI EX VERTICI MUSSARI E VIGNI ASSOLTI CON FORMULA PIENA - L'ENNESIMO PASTICCIO GIUDIZIARIO SCATENA LA RABBIA DELLE VITTIME (“VICENDA GROTTESCA, QUALCUNO SI E’ E’ SBAGLIATO") E DEL SINDACO DI SIENA DE MOSSI: "BANCA SUL LASTRICO MA NON PAGA NESSUNO" - LANDO MARIA SILEONI, SEGRETARIO GENERALE DELLA FABI: "LA STORIA DEL NOSTRO PAESE È PIENA DI BUCHI NERI. E QUANDO CI SONO SCANDALI EVIDENTI SEMBRA CHE SIAMO UN PAESE DI FANTASMI”
ANCHE LA FORMULA UNO HA LE SUE WAGS! - MODELLE, ATTRICI, INFLUENCER, DATE UN'OCCHIATA ALLE BELLISSIME PARTNER DEI PILOTI - MODELLA E INFLUENCER, CHARLOTTE SINE' HA CONQUISTATO IL CUORE DI CHARLES LECLERC - L'ITALIANA ELENA BERRI FREQUENTA ESTEBAN OCTON DAL 2018 - E CHE DIRE DI CINDY KIMBERLY, SECONDO MOLTI NEO FIAMMA DI LEWIS HAMILTON?... - FOTO
LA VERSIONE DI MUGHINI – DOPO QUELLO CHE HO VISTO FARE DAL PORTENTOSO ALCAZAR IN QUESTA FINALE DEL TORNEO DI MADRID, OSSIA CIBARSI A COLAZIONE SENZA NEPPURE UN’ONCIA DI SUDORE DI QUEL SIGNORE TEDESCO ALTO 1,98 E NUMERO TRE DEL MONDO CHE PORTA IL NOME DI ZVEREV, NON VEDO QUALE PROSSIMA FINALE DI TENNIS NEI PROSSIMI DIECI ANNI (ALCAZAR HA APPENA COMPIUTO DICIANNOVE ANNI) POSSA AVERE UN ESITO MENO CHE SCONTATO - STANDO COSÌ LE COSE NON C’È GARA PURTROPPO, ANCHE A ROMA APPARE IMPOSSIBILE CHE QUALCUNO POSSA FARE QUALCOSA DI PIÙ DEL SOLLETICO A QUESTO RAGAZZO SPAGNOLO - VIDEO
CAFONALINO - NELLA GALLERIA ALBERTO SORDI, A ROMA, IL GIORNALISTA DI "REPUBBLICA" FILIPPO CECCARELLI HA PRESENTATO IL SUO NUOVO LIBRO "LÌ DENTRO", DOVE PARLA DEI VIZI DELLA RETE, DA INSTAGRAM A TIKTOK, "DOVE TUTTO EVAPORA" - PRESENTI SERENA DANDINI, FRANCESCA REGGIANI, MICHELE MASNERI, GIOVANNA CASADIO, BRUNO MANFELLOTTO, FABRIZIO RONCONE, ANTONELLO CAPORALE E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
LA PANDEMIA UCCIDE – IN AUMENTO I CASI DI SUICIDI TRA I GIOVANI: TRA LE CAUSE NON SOLO LA PAURA DEL CONTAGIO O DELLA MALATTIA, MA ANCHE E SOPRATTUTTO L'ISOLAMENTO E L'ASSENZA DI RAPPORTI CON I COETANEI – IL 90% DEGLI INGRESSI AL PRONTO SOCCORSO DEL BAMBINO GESU’ DI ROMA RIGUARDA GIOVANI TRA I 12 E I 18 ANNI CHE HANNO CERCATO DI TOGLIERSI LA VITA – SECONDO GLI ESPERTI QUESTO TRAGICO FENOMENO NON DIMINUIRA’ DOPO L’EMERGENZA...