LA "MUTANDARA" RIHANNA STA LAVORANDO PER ENTRARE IN BORSA CON LA SUA SOCIETA' DI LINGERIE "SAVAGE X FENTY", CHE POTREBBE ESSERE VALUTATA 3 MILIARDI DI DOLLARI O PIU' - TRAMONTATO IL PROGETTO DI "FENTY", MARCHIO DI LUSSO LANCIATO CON IL CONGLOMERATO FRANCESE LVMH E "MESSO IN PAUSA IN ATTESA DI CONDIZIONI MIGLIORI", LA CANTANTE SI E' BUTTATA ANIMO E CORPO SU PERIZOMI E REGGISENI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Rihanna incinta

La cantante delle Barbados Rihanna sta lavorando con i suoi consulenti su un'offerta pubblica iniziale (IPO) che potrebbe valutare la sua azienda di lingerie, Savage X Fenty, a 3 miliardi di dollari o anche più, secondo fonti vicine a Bloomberg.

La Savage X Fenty sta lavorando con banche tra cui Goldman Sachs Group Inc. e Morgan Stanley e la quotazione potrebbe avvenire già quest'anno. Al momento il brand non ha preso una decisione finale su una IPO e i suoi piani, compresi i tempi, potrebbero ancora cambiare.

Un’offerta pubblica iniziale (IPO) è un’operazione che trasforma una società da privata a pubblica attraverso l’emissione di azioni al pubblico. Il processo consente all’azienda di raccogliere soldi e aumentare investimenti e capitali.

A gennaio la Savage X Fenty ha raccolto 125 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da Neuberger Berman con la partecipazione di precedenti investitori come L Catterton, Avenir Growth Capital, Sunley House e Marcy Venture Partners di Jay-Z.

Rihanna 2

Rihanna, 34 anni ha sfruttato il suo successo musicale in cosmetici e abbigliamento con i marchi Fenty Beauty, Fenty Skin, Savage x Fenty e la casa di moda di lusso Fenty, che è stata aperta sotto il conglomerato francese LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton nel 2019.

A febbraio, Louis Vuitton ha annunciato di aver «preso congiuntamente la decisione di sospendere l'attività di prêt-à-porter, con sede in Europa, in attesa di condizioni migliori». Durante una telefonata con i giornalisti in ottobre, Jean-Jacques Guiony, chief financial officer di LVMH, ha parlato degli inciampi di Fenty. «Sulla moda Fenty, siamo ovviamente ancora in una fase di lancio e dobbiamo capire esattamente quale sia l'offerta giusta. Non è una cosa facile. Stiamo iniziando interamente da zero», ha detto, secondo il New York Times.

Savage X Fenty

«Ovviamente, abbiamo il grande aiuto di Rihanna su questo, ma direi che è ancora un lavoro in corso quando si tratta di definire davvero quale sarà l'offerta».

Secondo Forbes, la maggior parte del patrimonio netto di Rihanna, circa 1,4 miliardi di dollari, proviene da Fenty Beauty, di cui possiede il 50 percento.

Savage X Fenty vende lingerie e intimo per uomini e donne a prezzi accessibili in taglie che vanno da extra small a 4XL - un'offerta inclusiva simile a quella di Fenty Beauty, che presenta notoriamente 40 tonalità di fondotinta.

Fenty Beauty

I più venduti sono un perizoma di pizzo da 9 dollari e un reggiseno a balconcino da 24,98 dollari. Il marchio ora ha quattro sedi a Los Angeles; Washington DC; Las Vegas; Houston e Philadelphia, secondo il suo sito web.

A settembre, Savage X Fenty ha tenuto la sua terza sfilata di moda a New York City, con celebrità come Vanessa Hudgens e la top model degli anni '90 Cindy Crawford in passerella. Le attuali top model come Gigi Hadid ed Emily Ratajkowski hanno camminato al fianco di Erykah Badu, Jeremy Pope, Alek Wek e altri.

