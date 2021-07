"NESSUN PENTIMENTO E MOLTE BUGIE: I KILLER DI CERCIELLO AGIRONO PER RIVALSA" - LE MOTIVAZIONI DELLA CONDANNA ALL’ERGASTOLO DI LEE ELDER E NATALE HJORTH: “DA LORO ILLAZIONI E CRITICHE NEI CONFRONTI DEI CARABINIERI, DEFINITI BUGIARDI, INATTENDIBILI. MA OGNI SOSPETTO DI COLLUSIONE O POSSIBILI FAVORITISMI IN REALTÀ È NAUFRAGATO NEL NULLA, COMPLETAMENTE SMENTITO”

ANDREA OSSINO per la Repubblica

« L'allarmante personalità degli imputati » , « l'escalation di illegalità » , l'assenza di una minima esternazione di «pentimento» e «una versione difensiva palesemente concordata» , sono gli elementi che i giudici della corte d'Assise ricordano mentre spiegano le ragioni della condanna all'ergastolo inflitta a Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth, accusati di aver ucciso con undici coltellate il carabiniere Mario Cerciello Rega.

La giuria popolare ha scritto 346 pagine per riepilogare « una vicenda così drammatica » in cui emerge «la frustrazione di due ragazzi, entrambi di famiglie benestanti, che si trovano in Italia, in vacanza e quella sera cercavano lo "sballo" a Trastevere».

(...) I due americani invece « hanno agito secondo un programma preordinato » . La loro « azione delittuosa inizia insieme e termina insieme » . I loro telefoni testimoniano «l'adesione a modelli comportamentali devianti, l'esaltazione delle droghe e l'ostentazione di armi e denaro quali simboli di affermazione » .

Dopo l'arresto non si sono pentiti e «si è assistito alla rappresentazione di una versione difensiva palesemente concordata che, per evitare di cadere in contraddizione ha finito per assumere connotati fantasiosi, del tutto illogici e come tali privi di qualsivoglia credibilità » . Hanno raccontato la loro storia, ma non sono stati creduti. Invece « il Vicebrigadiere Cerciello non può riferire la sua versione, ma il suo corpo martoriato parla per lui e attesta la furio omicidiaria di Elder » . E « ogni illazione e critica nei confronti di quei carabinieri, definiti bugiardi, inattendibili, ogni sospetto di collusione o possibili favoritismi in realtà è naufragato nel nulla, completamente smentito » . Ecco perché Elder e Natale sono stati condannati.

