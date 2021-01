29 gen 2021 19:50

LE "NOMINATION" DI XI JINPING: LI FA FUORI UNO ALLA VOLTA - LA CINA HA GIUSTIZIATO LAI XIAOMIN, 58ENNE ED EX PRESIDENTE DELLA "CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT", CONDANNATO PER TANGENTI E BIGAMIA: L’UOMO ERA ACCUSATO DI AVER RICEVUTO 277 MILIONI DI DOLLARI IN MAZZETTE ED ERA STATO BOLLATO DAI GIUDICI COME "UN FUORILEGGE ESTREMAMENTE AVIDO CHE AVEVA PROVOCATO UN DANNO SOCIALE ENORME” – AD AGGRAVARE LA SITUAZIONE C'ERA ANCHE LA CONDANNA PER BIGAMIA…