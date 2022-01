"NON ABBIAMO MAI SMESSO DI RIDERE NEANCHE ADESSO, NELLE VIDEOCHIAMATE" - LA COMPAGNA DI ALESSANDRO BARICCO, LA 36ENNE PIANISTA GLORIA CAMPANER, RACCONTA COME I DUE HANNO REAGITO ALLA NOTIZIA DELLA DIAGNOSI DI LEUCEMIA CHE HA COLPITO LO SCRITTORE DI 64 ANNI: "I MESSAGGI DI VICINANZA GLI STANNO DONANDO L'ENERGIA E LA GRINTA PER AFFRONTARE CON MAGGIOR CORAGGIO QUESTO MOMENTO" - A BREVE BARICCO SI SOTTOPORRÀ A UN TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI DONATE DALLA SORELLA ENRICA…

Paolo Coccorese per il "Corriere della Sera"

la pianista gloria campaner

Le migliaia di messaggi di vicinanza e di incoraggiamento, scritti sul web dagli amici e dai tanti ammiratori una volta appreso della malattia, hanno scaldato il cuore di Alessandro Baricco e dei suoi familiari.

«Ne ha sentito la forza. Gli stanno donando l'energia e la grinta per affrontare con maggior coraggio questo momento. Sandro ringrazia tutte le persone che gli hanno dedicato un pensiero».

la pianista gloria campaner col compagno alessandro baricco 5

Gloria Campaner è la compagna dello scrittore che ha condiviso sui social l'ultima sua sfida, la più importante della vita: il trapianto di cellule staminali a cui sarà sottoposto per sconfiggere la leucemia mielomonocitica cronica diagnosticatagli cinque mesi fa.

la pianista gloria campaner col compagno alessandro baricco 4

Sabato, con un breve testo pubblicato su Facebook, l'autore di Oceano Mare e Seta ha dato la notizia del tumore del sangue. «Quando hai una malattia del genere - ha scritto Baricco - la cosa migliore che puoi fare è sottoporti a un trapianto di cellule staminali, cosa che farò tra un paio di giorni (be', non è così semplice, ci stiamo lavorando da mesi, è un lavoro di pazienza). A donarmele sarà mia sorella Enrica».

la pianista gloria campaner col compagno alessandro baricco 3

La donna, che ha trascorso gli ultimi due giorni vicino al fratello ricoverato all'Istituto di Candiolo, rinomato centro oncologico torinese, ha scelto di sostenerlo in questo momento così difficile anche con un messaggio pubblicato su Linkedin.

«Già. Eccoci qui», scrive la signora che a Torino guida CasaOz, onlus che si dedica all'accompagnamento delle famiglie dei bambini ricoverati negli ospedali della città. Enrica è molto legata al fratello con cui condivide la villa sulla collina dove abitano con le loro rispettive famiglie.

la pianista gloria campaner col compagno alessandro baricco 6

«Io e te accomunati anche da questa avventura - aggiunge la sorella -. Lotteremo. E lo sappiamo fare bene. Si dice, e nostro padre lo diceva spesso, che se nella vita succedono cose difficili, succede anche che ti arrivi la forza per affrontarle. Ed i primi a sorprenderci siamo noi. Concentriamoci su quella forza fratello! Avanti tutta!».

la pianista gloria campaner col compagno alessandro baricco 2

Non è ancora stato deciso quando avverrà il trapianto. «La decisione sarà presa dai medici in base ai risultati del processo di donazione delle cellule. Avverrà in questi giorni, dipende dagli esiti della parte affidata alla sorella Enrica», puntualizza Gloria Campaner, la compagna dello scrittore.

la pianista gloria campaner col compagno alessandro baricco 1

La diagnosi della malattia ha preso in contropiede lui e i suoi cari. «È arrivata qualche mese fa, all'improvviso», spiega la partner di Baricco che ringrazia la sorella Enrica e i medici per l'impegno in questa sfida.

Lo scrittore sta affrontando la leucemia con positività. Campaner racconta: «Abbiamo sempre vissuto con allegria e non abbiamo mai smesso di ridere neanche adesso, nelle videochiamate con cui ci teniamo in contatto anche in questi giorni di ricovero a Candiolo».