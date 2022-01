"NON APRIRE L'ARMADIO DELLA CAMERA" - DAVIDE PAITONI, IL 40ENNE CHE HA UCCISO IL FIGLIOLETTO DI 7 ANNI A MORAZZONE (VARESE) AVEVA TELEFONATO AL PADRE: NON VOLEVA TROVASSE IL CORPO DEL BAMBINO - NEL TARDO POMERIGGIO DI IERI HA SGOZZATO IL PICCOLO, POI E' ANDATO DALL'EX MOGLIE, CHE GLIELO AVEVA AFFIDATO PER CAPODANNO, E... -

1 - UCCIDE FIGLIO: TELEFONATA AL PADRE, "NON APRITE L'ARMADIO". L'OMICIDA HA ANCHE LASCIATO UN BIGLIETTO SUL CORPO DEL BIMBO

Da ansa.it

Davide Paitoni (non Paitone come emerso in un primo momento), ha lasciato un biglietto sul corpo senza vita del figlio Daniele, 7 anni, confessando il brutale delitto. Poi ha avvisato con un messaggio vocale suo padre, dicendogli di aver fatto del male a suo figlio e di non aprire l'armadio della sua camera da letto, dove ha nascosto il corpo del bambino ucciso con un fendente alla gola.

Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Varese in presenza di gravissimi indizi nei confronti dell'uomo, bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento in auto durante il quale Paitoni ha tentato di speronare i militari. In macchina aveva coltello e cocaina.

2 - I MALTRATTAMENTI ALLA MOGLIE, LE COLTELLATE AL COLLEGA E QUEL BIGLIETTO CONFESSIONE: CHI È PAITONI, L’UOMO CHE HA SGOZZATO IL FIGLIO DI 7 ANNI

Monica Serra per lastampa.it

Il piccolo, di 7 anni, sgozzato e nascosto nell’armadio è stato trovato questa mattina dai carabinieri. Una scoperta terribile, arrivata nel corso delle ricerche del padre, Davide Paitoni, 40enne di Morazzone, nel Varesotto, che era già ai domiciliari per altre vicende e, dopo un tentativo di fuga, è stato fermato nella notte.

Paitoni ha ammazzato il figlio, Daniele, nel tardo pomeriggio di ieri, o comunque intorno alle otto di sera. Aveva ottenuto di trascorrere il Capodanno con il bambino, affidato dalla ex moglie, da cui il 40enne era separato da qualche tempo. E sul punto è chiaro che si scateneranno molte polemiche. Paitone, infatti, era ai domiciliari per una vicenda accaduta lo scorso 26 novembre, quando aveva accoltellato alla schiena un collega ad Aizzate, sempre in provincia di Varese.

È stata la donna a lanciare l’allarme alle nove e mezzo di ieri sera. Aspettava il figlio, invece è arrivato solo l’ex marito, nella sua casa di Gazzada Schianno, sempre nel Varesotto. Forse voleva uccidere anche lei. L’ha aggredita, l’ha ferita, ma la donna è riuscita a salvarsi e a chiamare il 112.

Subito sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Varese con i colleghi di Saronno. Mentre la donna è stata affidata ai soccorritori del 118, ora è in ospedale ma fuori pericolo, i carabinieri sono andati a cercare padre e figlio a casa del nonno a Morazzone. L’uomo però non si sarebbe accorto di nulla: era visibilmente stordito, non si sa ancora se a causa di qualche sostanza che potrebbe aver ingerito. Di Paitoni in casa non c’era traccia. Ma l’intero appartamento, in parte suddiviso, è stato perquisito. E all’interno di un armadio è stato trovato il corpicino del bambino, oramai senza vita.

La procura, diretta da Daniela Borgonovo, ha avviato una capillare caccia all’uomo in tutta la provincia di Varese. Nel tentativo di fuga il 40enne ha anche speronato un’auto dei carabinieri. Alla fine si è nascosto in un capanno di cacciatori a Viggiù, vicino al confine con la Svizzera. Lì è stato arrestato dagli investigatori.

Da quel che si sa non aveva mai avuto atteggiamenti violenti nei confronti del figlio. Sarebbe invece emerso un episodio di maltrattamenti nei confronti della ex moglie, tra il 2018 e il 2019, che sarebbe tra le cause della separazione.

