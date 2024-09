23 set 2024 15:38

"NON ASPETTIAMO LA MINACCIA, LA PREVENIAMO" - BENJAMIN NETANYAHU DAL SUO BUNKER DI TEL AVIV FA CAPIRE CHE I RAID IN LIBANO CONTINUERANNO, NONOSTANTE NON CI SIANO "PIANI IMMEDIATI PER ENTRARE IN LIBANO”. NON CE NE SARÀ BISOGNO, STANNO BOMBARDANDO A TAPPETO: "HO PROMESSO CHE AVREMMO CAMBIAOT L'EQUILIBRIO DELLA SICUREZZA DEL NORD, ED È ESATTAMENTE CIÒ CHE STIAMO FACENDO" – IL PRIMO MINISTRO DI BEIRUT, NAGIB MIKATI: “SIAMO DETERMINATI A FERMARE LA GUERRA”. ALLORA SI PREOCCUPINO ANCHE DI FERMARE I RAZZI DI HEZBOLLAH…