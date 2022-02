"NON HA MAI PERSO LA GENTILEZZA E IL SUO SENSO DELL'UMORISMO ANCHE QUANDO E' DIVENTATA DURA" - SE NE VA A 75 ANNI IAN McDONALD, CO-FONDATORE DEL LEGGENDARIO GRUPPO ROCK DEI KING CRIMSON. ERA MALATO DI CANCRO - L'ANNUNCIO DEL FIGLIO. CANTANTE, SASSOFONISTA, POLISTRUMENTISTA, E' STATA UNA FIGURA CHIAVE DELLA SCENA PROGRESSIVE DEGLI ANNI 60 E 70 - LASCIO' LA BAND A CAUSA DEI DIFFICILI RAPPORTI CON ROBERT FRIPP, CON CUI POI TORNO' A COLLABORARE - MUSICISTA DI GRANDE TALENTO, AVEVA PORTATO NEI KING CRIMSON UNA SENSIBILITA' JAZZ CHE SI RIVELO' FONDAMENTALE PER IL GRUPPO - VIDEO

Il musicista britannico Ian McDonald, co-fondatore del leggendario gruppo rock progressivo degli anni '70 King Crimson, è morto a New York, di cancro, all'età di 75 anni. Lo ha reso noto il figlio su Facebook. «Sono profondamente rattristato nell'annunciare che mio padre è morto di cancro. ? stato incredibilmente coraggioso, non ha mai perso la sua gentilezza e il suo senso dell'umorismo, anche quando è diventata dura», ha scritto suo figlio Max in un post pubblicato sul sito web di Discipline Global Mobile (DGM), l'etichetta musicale dei King Crimson.

Cantante, sassofonista e polistrumentista, McDonald è stato una figura chiave nella scena progressive degli anni 60 e 70. Dopo l'esperienza come collaboratore nel progetto Giles, Giles & Fripp, fondò insieme allo stesso Fripp e a Mike Giles, Greg Lake e Pete Sinfield, i King Crimson. Il suo contributo al clamoroso disco d'esordio della band, In the court of the crimson king, fu decisivo: oltre a essere autore della title track e di I talk to the wind aveva partecipato alla scrittura di tutti i brani del disco, diventando di fatto uno degli artisti che definirono i canoni della scena progressive.

La sua permanenza nella band durò comunque un anno: dopo un tour americano, McDonald lasciò la band insieme a Mike Giles a causa dei difficili rapporti con Fripp. I due lanciarono il progetto McDonald and Giles, dove ricoprì anche il ruolo di cantante. Anche questa avventura non durò a lungo: iniziò una collaborazione con i T.Rex di Marc Bolan, idoli della scena glam rock. Come accaduto a diversi musicisti coinvolti nei King Crimson, anche McDonald tornò a lavorare con Robert Fripp suonando il sax in due brani dell'album del 1974 Red (Starless e One more red nightmare).

Nel 1976 fu tra i fondatori dei Foreigner, gruppo rock “adult oriented” americano che ottenne un enorme successo commerciale tra la fine degli anni 70 e i primi anni Ottanta. Abbandonò poi il gruppo nel 1980, dopo aver inciso tre dischi, e subito dopo formò la 21st Century Schizoid Band con membri dei King Crimson del periodo 1969-72. Musicista di grande talento, aveva portato all'interno dei King Crimson una sensibilità jazz che si rivelò fondamentale per il sound rivoluzionare della band.

