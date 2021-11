"NON HO MAI DETTO A JOHN LENNON QUANTO GLI VOLEVO BENE" - DOPO DUE ANNI PAUL McCARTNEY SI MOSTRA PER LA PRIMA VOLTA IN PUBBLICO E CONFESSA IL SUO GRANDE RAMMARICO - "SIAMO CRESCIUTI INSIEME, A LIVERPOOL, E A QUEL TEMPO, NEI '50, A 16-17 ANNI NON ERA COSTUME DIRSI CERTE COSE" - MA CRESCERE INSIEME E' STATO "COME SALIRE SU UNA SCALA, E CI SIAMO SALITI ENTRAMBI, PASSO DOPO PASSO"...

Matteo Cruccu per il corriere.it

paul mccartney

Sono tempi intensi questi ultimi per i Beatles. Prima «Get Back», il documentario di Peter Jackson sulla tumultuosa fase finale della band, poi l’autobiografia per canzoni di Sir Paul McCartney «Lyrics: 1956 to the Present»: alla soglia degli 80 anni (ci arriverà il 18 giugno) ha deciso di raccontarsi senza filtri attraverso le parole di tutti i suoi pezzi, con i Fab Four e senza.

E, senza filtri, si è svelato l’altro giorno a Londra, al Southbank Centre, per presentare il volume, mostrandosi al pubblico per la prima volta in due anni. E ammettendo un grande rammarico: «Mi sono reso conto di non aver mai detto a John quanto gli volevo bene» ha confessato, commosso, il Beatle.

«Siamo cresciuti insieme a Liverpool e a quel tempo nei ’50, a 16-17 anni, non era costume dirsi certe cose». Comunque crescere insieme, ha aggiunto, «è stato come salire su una scala e ci siamo saliti entrambi, passo dopo passo». Per fortuna, nel 2021, l’alfabeto dell’emotività è cambiato e ora Sir Paul è invece sereno nel realizzare «di amare ancora tantissimo quest’uomo».

Paul McCartney

Ma è stato bello anche lavorarci, con quel Lennon-McCartney diventato l’ambo per eccellenza della storia della musica: «Sì, era bellissimo anche per capire quanto fosse grande». Già, due grandi, così, insieme: difficilmente ricapiterà.

LENNON MCCARTNEY mccartney lennon JOHN LENNON E PAUL MCCARTNEY lennon, yoko ono e mccartney paul mccartney, john lennon e george harrison 2 john lennon e paul mccartney nel 1963 LENNON McCARTNEY mccartney and john lennon john lennon e paul mccartney 1968 mccartney e lennon john lennon e paul mccartney in conferenza PAUL MCCARTNEY