1. LORENZA, LA FIGLIA DEL BOSS MAI INCONTRATA CHE A SCUOLA SCRIVEVA TEMI ANTI-MAFIA

Estratto dell’articolo di Alessandra Ziniti per www.repubblica.it

lorenza alagna figlia di matteo messina denaro

Dalla palazzina dei Messina Denaro, in cui è stata “custodita” fino al compimento dei 18 anni, a quella che oggi è la casa in cui vive con il compagno e il suo bimbo di un anno e mezzo ci sono poche centinaia di metri. Ma Lorenza, Lori come la chiamano qui, continua a tenersi a distanza da quel padre ingombrante che - giurano magistrati e investigatori - lei non ha mai visto in 26 anni.

«Via, non ho nulla da dire, lasciatemi in pace», dice sfuggendo ai cronisti che le fanno la posta provando a intercettare il rifugio dove tiene lontano da occhi indiscreti il piccolo Nicolò, un anno e mezzo, l’unico nipote del boss che dell’ormai ex superlatitante non porta né nome né ovviamente il cognome.

matteo messina denaro

Quel padre che adesso, nell’agenda ritrovata nella casa di Campobello di Mazara, si duole del fatto che la figlia non vuole vederlo, non ha mai riconosciuto la bambina nata quando lui era già latitante. E dunque Lorenza di cognome fa Alagna, come la mamma Franca, sorella di un altro nome noto, Michele Alagna, alter ego del patron della Valtur Carmelo Patti finito sotto indagine proprio perché sospettato di ripulire i soldi del clan.

[…] E da una intercettazione fatta a casa Messina Denaro nel 2007 si capisce anche perché. A parlare è la nonna paterna, Lorenza Santangelo, che dice all’altro suo figlio: «Devi dire a tuo fratello che ha una figlia che a dicembre ha compiuto 11 anni e che è arrivato il momento che qualcosa pure a lei la scriva. Perché adesso la ragazzina inizia a fare domande sul padre e lui non può continuare ad ignorarla come ha sempre fatto dimenticandosi anche del compleanno della figlia».

MATTEO MESSINA DENARO ENTRA NELLA CLINICA LA MADDALENA 1

A scuola, al liceo scientifico Michele Cipolla, Lorenza scriveva anche temi sulla legalità ma alle giornate antimafia, come quella organizzata nel 2014, la ragazza non si presenta

A 18 anni, però, (dicono con l’autorizzazione del padre), madre e figlia lasciano la casa dei Messina Denaro e si trasferiscono altrove. Lorenza si iscrive anche all’Università, un unicum per le donne di casa Messina Denaro, ma non porta a compimento gli studi. Un compagno (di Campobello di Mazara) e un figlio a cui, anche lei come ha fatto sua madre, ha voluto dare il suo cognome […]

IDENTIKIT DI MATTEO MESSINA DENARO

2. NEI DIARI GLI SFOGHI PER LA FIGLIA DIVENTATA MADRE (CHE LO RINNEGA)

Estratto dell’articolo di Felice Cavallaro per il “Corriere della Sera”

[…] al liceo […] Erano gli anni in cui una professoressa determinata a parlare di legalità, denunciando «i compromessi fra mafia e Stato», scuoteva i suoi ragazzi senza sapere che in classe aveva la figlia del boss.

Lo ricorda bene l'insegnante oggi direttrice di un festival di letteratura, Bia Cusumano: «Un giorno, mentre parlavo delle stragi mafiose riferendomi proprio all'allora imprendibile Messina Denaro, Lorenza si irrigidì. "Posso uscire, professoressa?". Adesso che parliamo di cose importanti? "Devo uscire".

Due minuti dopo un ragazzo mi rivelò di chi era figlia, nonostante il cognome diverso. E allora decisi che bisognava parlare ancora di più, che occorreva scuotere...». Non si sa quanto abbia pesato quell'incontro con la professoressa

LA CARTA DI IDENTITA FALSA DI ANDREA BONAFEDE AKA MATTEO MESSINA DENARO

[…] Echeggia ancora la lettera scritta da Messina Denaro all'ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino, nome in codice Svetonio: «Non ho mai conosciuto mia figlia...». […] Proprio all'agenda intima trovata nella casa di Campobello di Mazara il padrino aveva affidato spesso il suo sconforto per quella lontananza dalla figlia diventata da un anno e mezzo anche madre. E si chiedeva: «Perché mia figlia è arrabbiata con me?».

