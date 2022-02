10 feb 2022 13:44

"NON HO PRESO IL TELEFONO DI DAVID ROSSI E NON HO MAI RISPOSTO ALLE TELEFONATE" - LO HA DETTO IL PM ANTONINO NASTASI ASCOLTATO DALLA COMMISSIONE CHE INDAGA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI, FACENDO RIFERIMENTO ALLA SERA DEL 6 MARZO 2013, IN OCCASIONE DEL SOPRALLUOGO NELL'UFFICIO DELL'EX CAPO COMUNICAZIONE DI MPS DOPO IL DECESSO DI ROSSI…