"NON MI FIDO PIU' DI WIKIPEDIA": LARRY SANGER, CO-FONDATORE DELL'ENCICLOPEDIA ONLINE, ACCUSA LA SOCIETA' DI MANIPOLARE L'INFORMAZIONE - "SE UNA POLEMICA NON COMPARE SUI MEDIA DI SINISTRA, NON VIENE RIPORTATA NEANCHE DA WIKIPEDIA. VIETATO CITARE IL DAILY MAIL O FOX NEWS" - IL SITO WEB E' IL QUINTO AL MONDO, E RACCOGLIE 6,1 MILIARDI DI VISITE AL MESE - "E' MOLTO INFLUENTE E..."

Wikipedia è il quinto sito web al mondo, raccoglie 6,1 miliardi di visite al mese e contiene una panoramica di quasi tutti gli argomenti. L’influenza dell’enciclopedia online è così grande che è l’opera di riferimento più grande e più letta della storia, con 56 milioni di edizioni.

Ma la verità su questo fornitore di informazioni apparentemente neutrale è un po' più complessa. Da sempre, Wikipedia è scritta da una comunità di volontari che tra di loro entrano in competizione per migliorare le informazioni e avvicinarle quanto possibile alla verità. Secondo il co-fondatore Larry Sanger, questi volontari dovrebbero «combattere».

Questa battaglia di idee sulla piattaforma di Wikipedia ha costituito una parte cruciale dell'impegno dell'enciclopedia per la neutralità, che secondo Sanger è stata abbandonata dopo il 2009. Negli anni successivi, su temi che vanno dal Covid a Joe Biden, è diventata sempre più partigiana, sposando principalmente il punto di vista dell'establishment. Per questo motivo Sanger ha lasciato il sito nel 2007, perché «irrimediabilmente rotto». Ecco cosa ha detto.

C’è un pregiudizio di sinistra su Wikipedia?

«Non puoi assolutamente citare il Daily Mail. Non puoi nemmeno citare Fox News su questioni socio-politiche. È vietato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se una polemica non compare sui principali media di centro-sinistra, allora non apparirà su Wikipedia».

E sul Covid?

«Se leggi gli articoli di Wikipedia, puoi vedere come stanno semplicemente esprimendo il punto di vista del Consiglio economico mondiale o del Forum economico mondiale, dell'Organizzazione mondiale della sanità, del CDC e di vari altri portavoce dell'establishment come Fauci: prendono lì i loro spunti... C'è un'applicazione globale di un certo punto di vista, che è sorprendente per me che sono un libertario, o un conservatore amante della libertà».

In quali modi, oltre alla politica, si manifesta questa visione dell'establishment?

«La medicina orientale viene sprezzantemente definita ciarlataneria, e così via. È fatto, apparentemente, senza scrupoli. Per esempio, se parliamo di cristianesimo, il punto di vista offerto è quello liberale, che si trova nelle confessioni principali e nel cattolicesimo liberale, ma è in contrasto con l'attuale punto di vista di tipo fondamentalista credente nella Bibbia».

Come vengono distorte le voci di Wikipedia?

«Ci sono aziende come Wiki PR, dove scrittori ed editori pagati entrano e cambiano gli articoli. Forse c'è un modo per far funzionare un tale sistema, ma non se i giocatori che sono coinvolti e che vengono pagati non sono identificati per nome. Dovrebbero essere identificati per nome e dire "rappresentiamo questa azienda" se sono ufficialmente registrati con una sorta di società di editing di Wikipedia. Ma invece non devono farlo».

Perché sta succedendo?

«Perché è Wikipedia è molte influente nel mondo. Dietro le quinte c’è un grande fermento per pilotare gli articoli».

Sull’acquisizione di Big Tech?

Ci siamo affidati a punti vendita come Facebook, Twitter e YouTube con i nostri dati e abbiamo permesso loro essenzialmente di conquistare il mondo dei media. Ciò di cui ci siamo fidati era la nostra libertà e la nostra privacy, che fondamentalmente non ci avrebbero fatto chiudere. Ma ci hanno pugnalato alle spalle, essenzialmente».