12 giu 2024 12:45

"NON MI SONO ACCORTO DI AVER INVESTITO NESSUNO, HO PRESTATO SOCCORSO A UN RAGAZZO IN ACQUA" - LA VERSIONE DI GUIDO FURGIELE, INDAGATO PER LA MORTE DI CRISTINA FRAZZICA, LA 30ENNE CHE HA PERSO LA VITA A NAPOLI DOPO CHE IL KAYAK SU CUI ERA A BORDO È STATO TRAVOLTO DA UNA BARCA - SI IPOTIZZA CHE L'AVVOCATO 50ENNE FOSSE ALLA GUIDA DEL CABINATO DI 18 METRI CHE HA INVESTITO LA CANOA: L'UOMO E' POI INTERVENUTO IN SOCCORSO DI VINCENZO CARMINE LEONE, SOPRAVVISSUTO ALL'INCIDENTE - NON SONO STATI RILEVATI SEGNI DI IMPATTO SULL'IMBARCAZIONE INCRIMINATA NÉ SU...