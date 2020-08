"NON RICORDO NULLA" – IL GIALLO DELLA 19ENNE PERUGINA TROVATA NUDA E ACCOVACCIATA IN SPIAGGIA A CATTOLICA DA DUE TURISTI: LA RAGAZZA HA RACCONTATO DI AVER PASSATO LA NOTTE IN DISCOTECA E DI AVER BEVUTO MOLTO . NON RICORDAVA QUASI NULLA DELLA SERATA, MA AVVERTIVA FORTISSIMI DOLORI NEL BASSO VENTRE E AI GENITALI – IN OSPEDALE SI È SCOPERTO CHE…

Enea Conti per "www.corriere.it"

stupro 3

L’hanno trovata nuda e accovacciata in spiaggia a Cattolica completamente disorientata. E preoccupati per le sue condizioni hanno subito allertato 118 e Carabinieri. Erano le 4.30 di venerdì. Loro, i soccorritori, sono due turisti che passeggiavano in riva al mare prima di rientrare in hotel.

Lei, la ragazza, un’altra turista, 19enne perugina arrivata in vacanza in Riviera con la famiglia. La vicenda si tinge però di giallo. La giovane ha raccontato di essere stata a ballare in una discoteca della zona per tutta la notte e di aver bevuto molto. Non ricordava quasi nulla ma avvertiva fortissimi dolori nel basso ventre e ai genitali e il timore di essere stata stuprata stava diventando sempre più angosciante.

stupro 2

L’arrivo in ospedale

La ragazza di prima mattina è stata trasportata in ospedale. Dai primi accertamenti non sono stati accertati segni evidenti di stupro. Ma gli inquirenti hanno preso sul serio la vicenda. Sono stati effettuati esami approfonditi il cui esito è atteso sia da lei che dagli inquirenti.

stupro 1

L’esame tossicologico ha escluso l’assunzione anche minima di droga da parte della ragazza che però aveva bevuto molto. Anche a distanza di un giorno continua a non ricordare nulla. Una mano, in compenso, potrebbero fornirla le immagini delle video camere di sorveglianza in spiaggia e in discoteca. Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo.

stupro spiaggia