2 mar 2022 15:08

"NON RIUSCIVO A PARLARE PIÙ CON MIA MAMMA" - IN AULA PARLA MILKO SKOFIC, FIGLIO DI GINA LOLLOBRIGIDA E PARTE CIVILE NEL PROCESSO A CARICO DELL'EX FACTOTUM DELL'ATTRICE, ANDREA PIAZZOLLA - “HO DECISO DI CHIEDERE UN TUTORE PER MIA MADRE PERCHÉ DOPO LA CONOSCENZA DI PIAZZOLLA, ERA CAMBIATA, ERA FUORI CONTROLLO. VOLEVO CHE CI FOSSE UNA PERSONA SUPER PARTES A CONTROLLARE LA GESTIONE DEI SUOI SOLDI. LEI SI ARRABBIÒ E MI DISSE CHE…”