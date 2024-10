"NON SAI COME SALVARE LA TUA RELAZIONE? NEMMENO NOI. CHIAMACI PER IL TRASLOCO" - DIVENTA VIRALE SUI SOCIAL IL CARTELLONE PUBBLICITARIO DI UNA DITTA DI TRASLOCHI DI NAPOLI - MA NON TUTTI GLI UTENTI APPREZZANO LA TROVATA, GIUDICATA TROPPO CINICA: "A ROMA ABBIAMO TAFFO, CHE IRONIZZA SULLA MORTE, A NAPOLI CHI LO FA SULLE SEPARAZIONI. IL PROSSIMO PASSO?"

“Vuoi salvare la tua relazione? E non sai come fare? Nemmeno noi ma chiamaci per il trasloco”. E’ il messaggio pubblicitario che sta catturando l’attenzione dei napoletani suscitando ilarità per l’abilità con la quale si prova a sdrammatizzare su qualsiasi cosa. L’idea è della ditta Saverino Traslochi, che ha sede in via Jannelli e nei giorni scorsi ha lanciato il primo cartellone pubblicitario nei pressi di piazza degli Artisti al Vomero.

C’è già chi ha rilanciato il claim sui social, inviandolo ad amici o a quelle coppie che tendono sempre a lamentarsi. “Non ce la fai più a sopportarlo/a? Chiama loro…”. [...] E i risultati non tardano ad arrivare. “Da qualche giorno – raccontano i dipendenti- sono numerose le telefonate arrivate in sede. Ci chiamano da tutta Italia per complimentarsi dell’idea e per ottenere informazioni sui servizi di traslochi”. [...]