"NON SONO STATA IO A PRESENTARE CAPUANO A SALVINI: LUI NON HA BISOGNO DI MEDIATORI, CHI GLI FA CREDERE IL CONTRARIO È UN CIALTRONE" - LA PAPESSA FRANCESCA CHAOUQUI SI DIFENDE E NEGA DI AVER MESSO IN CONTATTO I DUE CHE INSIEME HANNO ORGANIZZATO IL VIAGGIO A MOSCA: "HO VISTO CAPUANO NELLA SEDE DELLA LEGA CHE PERÒ HA UNO STAFF DEDICATO ALLA POLITICA ESTERA, PIÙ CHE QUALIFICATO, E NON SERVONO ALTRE PERSONE. LUI AMICO DI CECILIA MAROGNA? FRA SIMILI, SI CAPISCONO BENE"

Giuliano Foschini per repubblica.it

francesca chaouqui

Francesca Chaouqui, la Papessa, è una furia.

"Non sono stata io che ho presentato questo Capuano a Matteo Salvini".

Raccontano altro.

"Sicuro! Non sono stata io! È una cosa che mi offende...".

Lei conosce Capuano...?

"L'ho visto un paio di volte mentre faceva anticamera negli uffici della Lega. So chi è e quindi non avrei mai potuto dire una parola per lui. Ma avete visto che cosa è successo?".

francesca chaouqui foto di bacco

Ecco: come è stato possibile?

"La Lega ha uno staff dedicato alla politica estera, più che qualificato. C'è gente come Lorenzo Fontana o Maria Giovanna Maglie, dei grandi professionisti che sono delegati al rapporto con le ambasciate. Non ne servono altre. Non ne servono!".

E invece come mai Salvini si è trovato con Capuano?

"Sono allergica al termine diplomazia parallela perché ritengo che non esistano diplomazie parallele. Chi lo fa credere, è un cialtrone. Guardate per un leader della caratura di Matteo Salvini è facilissimo farsi ricevere da un ambasciatore di un qualsiasi paese, prendere un appuntamento. Non c'è bisogno mica di un mediatore. Purtroppo in questi ambiti, parlo in generale perché ci manca soltanto che mi arriva una querela, ci sono persone che vivono facendo credere di avere relazioni particolari per organizzare incontri che invece si organizzano da soli".

ANTONIO CAPUANO

E ora? Il Copasir, la politica?

"Io penso che il casino sia bello che finito. In generale, quando ci sono situazioni di questo genere, serve affidarsi a persone con un minimo di professionalità. E che lavorino con discrezione".

Lei è una consulente di Matteo Salvini?

"Salvini è un mio amico. E sul viaggio in Polonia voglio chiarire una cosa: io ero al confine con la mia Onlus e lui ha deciso di venire a visitare il confine. Nella storia con il sindaco polacco io non ho avuto alcun ruolo".

Un'ultima cosa: le risulta che Capuano sia amico di Cecilia Marogna, l'altra signora dei misteri vaticani?

"Diciamo che, fra simili, si capiscono bene".

salvini lavrov