"LE NOSTRE NON SONO RONDE, RACCONTO UNO SPACCATO, NON HO LA PRETESA DI RISOLVERE IL PROBLEMA DEI BORSEGGIATORI"

1 - CICALONE, L'EX PUGILE CHE DIVIDE ROMA "FA IL GIUSTIZIERE CONTRO I BORSEGGIATORI"

Estratti dell'articolo di Mar. Ca. per “la Repubblica”

simone cicalone

La passione per la boxe e gli sport da combattimento. Gli anni da manager in Mondadori e Telecom. E poi la ribalta mediatica come content creator: dai video nelle palestre, a quelli nei quartieri criminali di tutta Italia. Fino alla lotta ai borseggiatori che imperversano nella metro di Roma. Quello dell'influencer Simone Cicalone è un fenomeno complesso che divide l'opinione pubblica, soprattutto dopo la rissa di venerdì scorso sulla banchina della metro Spagna proprio con un gruppo di presunti borseggiatori sudamericani.

Lo youtuber e la sua videomaker Evelina sono finiti in ospedale. E come loro anche una giovane sudamericana che, dopo una vigorosa spinta di Cicalone, è franata contro un muro riportando ferite al naso e al labbro. Per questo c'è chi lo accusa di squadrismo, sottolineando la presenza nel suo team di fighter professionisti come Mattia Faraoni. E chi invece lo difende nelle sue battaglie, che poi si trasformano in monetizzazioni.

simone cicalone aggredito nella metro 4

[…] «Condannare i video di Cicalone senza essere in grado di dare una risposta adeguata al problema dei borseggiatori sarebbe un autogol politico», spiegano fonti ben informate al Viminale. Ma dal Campidoglio, che ha stanziato 93 milioni di euro per la sicurezza in metro, la condanna è netta. «Non esiste che qualcuno si possa sostituire alle forze dell'ordine — commenta l'assessore alla Mobilità di Roma Eugenio Patanè — La banchina della metro non è un ring. Ho visto dal video che una ragazza è stata catapultata addosso a una colonna. Ma se andava a finire sui binari e passava un treno? Nessuno si può permettere di fare le ronde in un luogo così sensibile. Quello che ha fatto Cicalone non porta sicurezza. Al contrario genera insicurezza».

simone cicalone aggredito nella metro 6

A sollevare dubbi sull'influencer con una lettera indirizzata al prefetto, era stata un mese fa la Cgil di Roma secondo cui quelle di Cicalone sarebbero delle «vere e proprie ronde organizzate e spettacolarizzate con video che normalizzano violenza, razzismo e un'idea distorta della legge». Alla missiva, il prefetto Lamberto Giannini non ha mai risposto. […]

2 - "NON ORGANIZZO RONDE FILMO SOLO QUELLO CHE ACCADE I MIEI IDEALI SONO DI SINISTRA"

aggressione simone cicalone nella metro di roma

Estratti dell'articolo di Marco Carta per “la Repubblica”

[…] Da giorni lo youtuber Simone Cicalone è al centro delle polemiche per la rissa sotto la metro Spagna con alcuni presunti borseggiatori sudamericani. «Siamo stati aggrediti», afferma Cicalone. […]

Cicalone cosa è successo venerdì scorso?

«Eravamo in metro per mostrare la situazione alla deputata 5Stelle Marianna Ricciardi. Ho detto alla mia videomaker Evelina di accendere la telecamera per riprendere un ragazzo che si schiaffeggiava da solo. E lui l'ha aggredita e ha rotto la camera. A quel punto lo abbiamo bloccato in attesa della polizia. Ho fatto la classica presa che fanno le forze dell'ordine, la Mata leao.

aggressione simone cicalone nella metro di roma

Però voi non siete poliziotti. A che titolo trattenete un ragazzo in quel modo?

«Ha picchiato una ragazza, ha rotto la sua fotocamera. Io l'ho solo fermato. Non è giustizia privata. Chi lascia scappare un criminale, che ha appena aggredito una ragazza, per me è una merda. La Mata leao si insegna nei corsi di difesa personale. È stata una brutta scena, ma andava fatto. Non gli ho fatto nulla».

Lei ha anche spintonato una ragazza. Non crede di essere andato oltre?

«Ho sbagliato, ma non l'ho spinta per farle male. Stava aggredendo la videomaker con la giacca. Dentro c'era qualcosa di duro, tipo un pomello. La scena va vista tutta. Lei cade e con la mano sbatte sul bandone in alluminio. Nel referto le vengono riscontrate ferite al naso e al labbro, che non può essersi fatta nella caduta. Quando si rialza non ha segni e scappa. […] Io ho sbagliato, perché non si spinge una donna. Ho dato un brutto esempio. Ma noi abbiamo sporto denuncia, siamo stati aggrediti. Erano in gruppo, sembrava si fossero organizzati».

aggressione simone cicalone nella metro di roma

Queste immagini però confermano le accuse della Cgil che aveva scritto al prefetto di Roma denunciando le vostre ronde. Non vi sentite responsabili?

«La Cgil dovrebbe difendere i lavoratori invece di pensare a me. […] Le nostre non sono ronde, non siamo razzisti. Faccio video in tutta Italia insieme ai miei amici. […] Io racconto uno spaccato, non ho la pretesa di risolvere il problema».

Perché tante persone vi difendono?

«Sono esasperate dai ladri. Spesso non denunciano perché prevale il senso di impotenza. […] La giustizia fai da te in metro esiste, ma non è la nostra. I borseggiatori vengono picchiati tutti i giorni dai turisti. Ormai è una giungla. Ci sono più 100 borseggiatori a Roma».

simone cicalone

Il deputato di Fratelli D'Italia Riccardo De Corato vi ha difeso. Vi ha fatto piacere?

«Chi è al governo e prende le mie parti sbaglia perché dovrebbe prendere le difese dei cittadini derubati».

Cicalone, lei chi vota?

«Il partito più vicino ai cittadini. Non credo nell'astensionismo e non sono di destra. Per gli ideali sono più a sinistra».

