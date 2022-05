“ALCARAZ? SE QUALCUNO JE DÀ 'NA COLTELLATA FORSE CONTRO DI LUI VINCE UN SET”. NICOLA PIETRANGELI ESTASIATO DAL “FENOMENO” SPAGNOLO (CHE A ROMA NON CI SARA’) – “PUNTI DEBOLI? SE QUALCUNO NE TROVA UNO MI FACCIA UN FISCHIO”. IL FUTURO NUMERO 1? “PER I PROSSIMI 10 ANNI NON C’È STORIA. A PATTO CHE NON SI ROMPA. L’UNICO CHE PUO’ TENERGLI TESTA E’…” – LE CRITICHE A SINNER? TUTTI ESPERTI DI TENNIS ANCHE SE NON HANNO MAI PRESO UNA RACCHETTA IN MANO. MA JANNICK PUO’ VINCERE GLI INTERNAZIONALI" – E POI MUSETTI, LA DAVIS E QUELLA SFIDA CON PANATTA - FOTO DAL FORO ITALICO BY MEZZELANI