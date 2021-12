15 dic 2021 18:35

"OMICRON È LA MAGGIORE MINACCIA PER LA SALUTE PUBBLICA DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA" - DALL'AGENZIA PER LA SICUREZZA SANITARIA DEL REGNO UNITO ARRIVA L'ALLARME SULLA NUOVA VARIANTE: "I DATI DEI PROSSIMI GIORNI SARANNO SCONCERTANTI RISPETTO A QUELLI DEL PASSATO" - GLI USA SUPERANO QUOTA 800 MILA MORTI PER COVID, IN RUSSIA 1.142 DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE. E IN GRAN BRETAGNA I CASI DI VARIANTE RADDOPPIANO...