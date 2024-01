23 gen 2024 10:41

"PADRE NOSTRO, LIBERACI DELLA ABBAGNATO, FINTA BIONDA E PURE INCAPACE" - IL "CORVO" DELL'OPERA DI ROMA HA UN NOME: GIULIA DI STASI, 67ENNE MADRE DI UNA DELLE BALLERINE - LA FIGLIA, SOSTIENE LA DONNA, NON ERA PRESA IN CONSIDERAZIONE DALLA DIRETTRICE E QUINDI HA SCRITTO DUE LETTERE PIENE DI INSINUAZIONI (FALSE) CONTRO L'ÉTOILE - LE ACCUSE RISALGONO AL 2016: "QUESTA MALEDETTA DONNA USA L'ENTE A SUO USO E CONSUMO..." - DI STASI È STATA CONDANNATA A DUE ANNI PER DIFFAMAZIONE