"IL PEGGIOR LAVORO DEL MONDO" - È DIVENTATO VIRALE L'ANNUNCIO DI LAVORO COMPARSO SUL SITO DELLA "NEW YORK FOUNDATION FOR THE ARTS", SCRITTO DA UNA "FAMIGLIA DI ALTO PROFILO NEL MONDO DELL'ARTE" IN CERCA DI UN'ASSISTENTE PERSONALE TUTTOFARE (CIOE' UNO SCHIAVO) - I CANDIDATI DOVRANNO OCCUPARSI DI OGNI COSA: ORGANIZZARE I VIAGGI, OCCUPARSI DEI BAMBINI E DEGLI ANIMALI, SCRIVERE BIGLIETTI, FARE COMMISSIONI E MOLTO ALTRO (E 'NA FETTA DI CULO NO?) - SUL WEB È PARTITA LA CACCIA AI RICCONI-SVALVOLONI E TUTTI GLI INDIZI SEMBREREBBERO PORTARE A…

Estratto dell'articolo di Simona Siri per “la Stampa”

[…] Un tono da «tutto ci è dovuto» tipico del famoso un per cento degli straricchi. Il senso dell'offerta di lavoro comparsa sul sito della NYFA New York Foundation for the Arts e diventata virale grazie a Emily Colucci, fondatrice del sito Filthy Dreams, sito web che analizza arte, cultura e politica. […] Colucci, che all'inizio pensava fosse un annuncio parodia, ha salvato il tutto su un file pdf e l'ha reso pubblico, tanto da suscitare l'interesse del New York Times che l'ha subito definito «il peggior lavoro del mondo».

Il titolo è quello di «assistente personale», ma in realtà quello che questa «famiglia di alto profilo nel mondo dell'arte» sta cercando è un tuttofare dai poteri miracolosi: occuparsi di tutti gli aspetti dei viaggi della famiglia, dal fare i bagagli, al tenere in ordine i passaporti e prenotare voli alberghi e spostamenti; mantenere computer e altri sistemi IT; postare sui canali social della famiglia; badare al figlio di 4 anni quando la nanny è già andata via; recuperare abiti e altri acquisti «da negozi di alta gamma»; coordinare le visite degli ospiti; mettere in ordine gli armadi; prenotare le visite mediche; rispondere al telefono.

Ma anche: stare a casa ad aspettare la consegna dei pacchi; preparare presentazioni in Power Point per i progetti personali e lavorativi della famiglia; coordinare le donne delle pulizie, il giardiniere, le tate e tutto il resto della servitù; prenotare i ristoranti; occuparsi dei cani ma anche gestire i loro dog walker; scrivere biglietti di auguri e di ringraziamento; portare e ritirare la lavanderia; girare in macchina per Manhattan e Brooklyn a fare consegne. Esperienza di giardinaggio così come la conoscenza del mondo della moda e dell'arte sono considerati dei plus.

TOM SACHS SARAH HOOVER

Lo stipendio […] è tra i 65 mila e i 95 mila dollari all'anno a seconda dell'esperienza. Diventato virale, l'annuncio ha scatenato la caccia alla pretenziosa famiglia. Art News, finora non smentita, ha scommesso su Tom Sachs, scultore con opere sono esposte in musei e gallerie in tutto il mondo, e sulla moglie Sarah Hoover, influencer ed ex direttrice di Gagosian. Nessuna prova o conferma, ma i due, sposati da 11 anni, hanno un bulldog e un figlio di 5 anni. […]

l annuncio di lavoro comparso sul sito della nyfa