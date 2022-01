"UNA DELLE PEGGIORI COPERTINE DI VOGUE DI SEMPRE" - I SOCIAL SI SCAGLIANO CONTRO L'IMMAGINE USCITA IN PRIMA PAGINA SULL'EDIZIONE INGLESE DELLA RIVISTA, CHE RITRAE NOVE MODELLE AFRICANE - LA FOTO E' STATA ACCUSATA DI ESSERE "OFFENSIVA" PER VIA DELL'ILLUMINAZIONE E DELLO STILE SCURO, SECONDO I PIU' UTILIZZATO PER NASCONDERE I LINEAMENTI DELLE RAGAZZE E RENDERE LA LORO PELLE PIU' NERA PER SODDISFARE "LO SGUARDO DEI BIANCHI..." - FOTO

Dagotraduzione dal Daily Mail

La copertina di Vogue British

La copertina del numero di febbraio di British Vogue è finita sotto il fuoco incrociato dei social media. Molti l’hanno definita «offensiva» per via dell’illuminazione e dello stile della foto, che ritrae nove modelle nere su uno sfondo molto scuro vestite di scuro, in uno stile, a dire degli utenti, volto a nascondere i loro lineamenti e a rendere la loro pelle più nera per soddisfare «lo sguardo bianco».

È la prima volta che la rivista pubblica in copertina un gruppo di donne nere in una foto di queste dimensioni, in una foto che voleva celebrare l’ascesa delle modelle africane, scattata dal brasiliano Rafael Pavarotti, famoso per questo stile.

Ma dozzine di fan hanno accusato le foto di essere «mal illuminate», scurire i modelli, al punto da renderli irriconoscibili e farli sembrare dei «manichini».

Enninful, caporedattore di Vogue

Un utente ha scritto: «British Vogue? Quindi… hanno radunato tutte queste belle donne e hanno deciso di non usare l’illuminazione in modo corretto? Non può nemmene capire chi è chi! E le parrucche? Quelle donne hanno carnagioni scure molto belle e affascinanti, quindi perché scurirle in questo modo?».

Un altro ha accusato il fotografo di voler soddisfare lo «sguardo bianco» «feticizzando» le modelle ed esagerando i toni della loro pelle: «puoi essere impenitentemente nero senza caricature». Un utente ha scritto che «è una delle peggiori copertine di Vogue di sempre».

E molti altri hanno criticato allo stesso modo gli abiti scelti e i colori, che si «mimetizzano» con le modelle. «Tutto si fonde», scrive un altro, «I capelli sono dello stesso colore della pelle. Pazzo. Penso che questa sia l'estetica che scelgono quando si scatta la pelle nera. Non è la prima volta che vedo questo sguardo da loro».

Il fotografo Rafael Pavarotti

E un altro: «TBH Personalmente mi sarebbe piaciuto vedere più colore qui con il trucco/guardaroba - sappiamo tutti che la melanina si schiude contro tonalità più luminose - e almeno una persona con i loro capelli naturali in questo scatto. Anche l'illuminazione potrebbe richiedere del lavoro. Ma prendiamo questo come un inizio».

Adult Akech sulla copertina di British Vogue Commenti alla copertina di Vogue 2 Commenti alla copertina di Vogue Adut Akech fotografata dal fotografo Rafael Pavarotti British Vogue Foto di Rafael Pavarotti Campagna HM di Rafael Pavarotti