LE "PENE D’INVIDIA" DEI RAZZISTI ALL’AMATRICIANA – DAI TIFOSI DEL VERONA CHE INVOCANO “NIENTE NEGRI” ALL’IMMIGRATO DI ZALONE FINO A BELLO FIGO E MANDY JEAN PRINCE: NELLE MANIFESTAZIONI DI RAZZISMO ALEGGIA SEMPRE L’INVIDIA SESSUALE – CECCARELLI: “I MASCHI ITALIANI SONO SEMPRE PIÙ INCERTI SUL PRIMATO SESSUALE E HANNO SCOVATO NEL RAZZISMO UNA BRUTTA, BUFFA E ILLUSORIA MEDICINA ALLE LORO ‘PENE’ D' INVIDIA” – VIDEO-GALLERY

Filippo Ceccarelli per “il Venerdì di Repubblica”

NIENTE NEGRI, IL CORO DEI TIFOSI DEL VERONA CHECCO ZALONE - IMMIGRATO 1

Cosa spinge un gruppo di tifosi di Verona a festeggiare la squadra del cuore inneggiando in coro l' inspiegabile invocazione «Niente negri»? Ovvero, quale indicibile tabu si nasconde dietro a certe manifestazioni di razzismo? Una possibile risposta sta nel video e nella canzone che reclamizza il film di Checco Zalone, Immigrato, là dove il protagonista si ritrova appunto un "negro" (l' attore Maurizio Bousso), nel soggiorno di casa sua, «ma mia moglie non è spaventata / anzi sembra molto rilassata / e ritrovo quel suo sguardo malandrino / che faceva quando...». I puntini di sospensione preludono alla signora Zalone (Emanuela Fanelli) che balla strusciandosi davanti e dietro con l' immigrato.

checco zalone video immigrato CHECCO ZALONE - IMMIGRATO

Fino all' eloquente visione di loro tre a letto: il "negro" sta in mezzo e intima a Checco di fare silenzio, donde la reazione terminale dell' italiano in posa mussoliniana sul balcone di casa; e qui si potrebbe ricordare il regio decreto legge emesso il 19 aprile 1937 dopo la conquista etiopica e il ritorno dell' Impero sui colli fatali di Roma, che puniva con la reclusione i rapporti "di indole coniugale" tra bianche e neri (viceversa, come s' intuisce da certe canzoncine semi-patriottiche, la tolleranza sembrava più ampia).

bello figo trombo a facolta' 1

Dopo di che, tornando all' attualità senza andare fuori tema, vale la pena di rivedersi un' altra clip, Trombo a facoltà, assai più grossolana e provocatoria ma di genuina produzione nera, nella quale il cantante e youtuber di origine ghanese Bello Figo con molta espressività si compiace per l' intensa vita sessuale cui è sottoposto in Italia. Ora, il video ha generato polemiche e denunce perché alcune scene sono girate all' Università di Pisa; ma francamente il sospetto è che l' indicibile violazione stia più che altro nel fatto che Bello Figo si accoppia con donne (in verità lui le chiama in modo più volgare) bianche, che assai lo apprezzerebbero. Il che non è nemmeno da escludere, in assoluto.

mandy jean prince 9 BIG BAMBOO

In questo senso fa riflettere l' epifania televisiva di Mandy Jean Prince, fotomodello senegalese finito su un calendario e accolto in varie sotto-trasmissioni, siti e rotocalchi trash, ma destinati per lo più a un pubblico femminile quale Mandingo, Gigante d' ebano, Bronzo di Riace africano,Big bamboo... Prince, che pure ha capito l' andazzo, ci dà talmente dentro che presentandosi aggiunge alle generalità l' impegnativa misura "25 centimetri", con conseguente ovazione delle donne in sala e risposta di Bonolis: «Ma che siete indemoniate?».

DONNE IN ESTASI PER MANDY JEAN PRINCE A CIAO DARWIN il nero di whatsapp

Ecco, sì, o forse no. Nel frattempo, in "niente negri" e altre graziose invocazioni ecco che i tifosi del Verona e altri maschi italiani, sempre più incerti sul primato sessuale, hanno scovato nel razzismo una brutta, buffa e illusoria medicina alle loro pene d' invidia.

