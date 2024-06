"PENSARE CHE QUALCUNO MI VOLEVA MINISTRO DELL’AMBIENTE" (MA CHI?) - IL CLIMATOLOGO COL PAPILLON, LUCA MERCALLI, SPESSO OSPITE DI “CHE TEMPO CHE FA”, ROSICA PER AVER PRESO ZERO VOTI PER DIVENTARE CONSIGLIERE COMUNALE A USSEAUX, PAESINO IN PROVINCIA DI TORINO DOVE SI ERA CANDIDATO: “CI RIDO SU. NON HO CERTO BISOGNO DI ESSERE ELETTO PER AVERE LA NOTORIETÀ. HANNO USATO LA STESSA INDIFFERENZA CHE USANO PER L'AMBIENTE..."

«Gli zero voti presi? Mi hanno sorpreso. Hanno usato la stessa indifferenza che usano per l'ambiente. E pensare che qualcuno mi voleva ministro dell'Ambiente». Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana diventato noto grazie alla trasmissione Che tempo che fa, aspirava alla carica di consigliere di un piccolo borgo piemontese. Ma è pronto a commentare con ironia il risultato della sua candidatura a Usseaux, in alto torinese.

Candidato con la lista la Bella della Val Chisone ha raccolto zero voti dal paese di 180 abitanti non lontano da Oulx, dove ha scelto di abitare. Quindi il climatologo non si è votato neppure da solo. Perché? In realtà non è strano, il motivo per cui non poteva votare per sé è presto detto, e lo spiega lo stesso Mercalli: «Non sono residente in paese, ma ancora ad Almese, nonostante ormai viva lì». […]

Una decisione che rispetta e ha preso con filosofia. «Ci rido su. Non ho certo bisogno di essere eletto per avere la notorietà - spiega -. Quando ho accettato l'ho fatto per partire dal basso con la lotta per il clima. E la proposta del mio amico e candidato sindaco Alberto Sasso era interessante.

Ma se non riesce Papa Francesco a dare una svolta per il clima, figuriamoci se posso farlo io. Anche se negli anni ho avuto diverse proposte di entrare in politica, soprattutto dai Verdi. Noi volevamo trasformare uno dei borghi più belli d’Italia in un Comune all’avanguardia, capofila sui temi ambientali. […]».

