"PERCHE' MIA MOGLIE PREFERISCE IL SUO VIBRATORE A ME?" - UN MARITO FRUSTRATO SCRIVE AL "GUARDIAN": "LO USA SEMPRE QUANDO NON CI SONO, MA NON RIMANE NULLA PER ME. IL SESSO E' FANTASTICO, MA VORREI FARLO DI PIU'. NON CAPISCO PERCHE' NON MI VOGLIA TANTO QUANTO IL SUO VIBRATORE" - LA PSICOTERAPEUTA: "MOLTI UOMINI SI SENTONO MINACCIATI DALL'USO DEL VIBRATORE, MA..."

Dagotraduzione dal Guardian

lovense vibratore

Mia moglie usa regolarmente il suo vibratore quando non ci sono io. Ma, quando lo fa, sembra che poi non rimanga più nulla per me. L'abbiamo usato insieme e, quando lo facciamo, il sesso è fantastico, ma io desidero più il sesso di lei. Non capisco perché non mi voglia tanto quanto vuole il suo vibratore. Ovviamente lei ha dei bisogni, ma anche io. Abbiamo entrambi più di 50 anni, guadagniamo bene, abbiamo una buona relazione comunicativa (tranne sul sesso) e ci amiamo. Quando proviamo a parlarne, si mette molto sulla difensiva e nega di farlo o di averne bisogno. Eventuali suggerimenti?

il sesso penetrativo non per forza fa raggiungere orgasmi

Potrebbe essere utile provare a discutere con lei gli aspetti tecnici del suo compiacimento. Molti uomini si sentono minacciati dall'uso del vibratore da parte di una donna perché ritengono che si tratti di un pene sostitutivo, il che spesso non è vero. Il vibratore di tua moglie può essere utilizzato in gran parte per stimolare il suo clitoride, il centro del piacere femminile. Se il tuo normale modus operandi è quello di concentrarti sul rapporto senza prestare sufficiente attenzione al suo clitoride, sarebbe comprensibile se lei avesse scelto di procurarsi un piacere supplementare con orgasmi garantiti.

usi del vibratore

Molte donne non riescono a raggiungere l'orgasmo solo attraverso il rapporto sessuale: il clitoride non è sufficientemente impegnato. Se il loro partner non riesce a compensare manualmente o oralmente, e se sono timide nello spiegare i loro bisogni o nell'autostimolarsi durante il rapporto, molte ricorreranno alla masturbazione privata.

Poi di nuovo, come fai a sapere che desideri il sesso più spesso di lei? Potrebbe semplicemente volere il meglio di entrambi i mondi.

Pamela Stephenson Connolly è una psicoterapeuta statunitense specializzata nel trattamento dei disturbi sessuali.

MACY GRAY SCRIVE UN INNO AL VIBRATORE