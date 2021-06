14 giu 2021 17:36

"PERCHÉ NON SPOSTIAMO L'ASSE DELLA LUNA?" – NON È LA SPARATA DA BAR DI UNO SCIROCCATO, MA L’IDEONA PARTORITA DA LOUIE GOHMERT, DEPUTATO REPUBBLICANO TEXANO: DURANTE UN’AUDIZIONE IN PARLAMENTO, HA PROPOSTO DI METTERE MANO AL SATELLITE PER COMBATTERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO – E CI CREDE TALMENTE TANTO DA TIRARE IN BALLO LA…