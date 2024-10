2 ott 2024 13:30

"UNA PERSONA COME GIULIA NON LA TROVERÒ MAI PIÙ NEANCHE IN INFINITE VITE" - LA LISTA DI "BUONI PROPOSITI" CHE FILIPPO TURETTA AVEVA REDATTO SULLE NOTE DEL PROPRIO CELLULARE PRIMA DI UCCIDERE LA SUA EX RAGAZZA, GIULIA CECCHETTIN - L'ELENCO: "PROVARE TINDER, MA HO I PIEDI PIATTI, HO I DENTI STORTI, SONO POVERO E NON SONO BELLO" - "A GIULIA DEVO COMPRARE L'UOVO DI PASQUA E ACCOMPAGNARLA IN TANTI... TUTTI I POSTI" - I "TORTI" CHE IL RAGAZZO SI È LEGATO AL DITO "NON MI HA INVITATO ALLA FESTA DI COMPLEANNO DI ELENA, NON MI INCLUDE NELLA SUA VITA..."