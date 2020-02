"LA PIU' GRANDE SCOPERTA ARCHEOLOGICA DI SEMPRE" - ECCO LA CAMERA SEGRETA DOVE FU SEPPELLITA LA REGINA NEFERTITI - NUOVE PROVE POTREBBERO AIUTARE GLI EGITTOLOGI A RISOLVERE IL MISTERO - A FEBBRAIO, UN TEAM DI RICERCATORI HA SCOPERTO CAMERE SEGRETE DIETRO LA TOMBA DEL RE…

Isaac Scher per https://it.businessinsider.com/

Per anni, c’è stata una controversa teoria sulla famosa tomba di 3.300 anni fa del re Tutankhamon: i resti della regina Nefertiti sarebbero contenuti proprio dietro le sue pareti.

nefertiti

Un’équipe di scienziati guidata da Mamdouh Eldamaty, ex ministro egiziano delle antichità, di recente sembra aver confermato la teoria. I ricercatori hanno esaminato la tomba con un radar che penetra nel terreno e hanno scoperto uno spazio precedentemente sconosciuto vicino a dove è sepolto Re Tut. L’area scoperta è alta circa 2 metri e lunga 10.

La teoria della sepoltura di Nefertiti è stata avanzata per la prima volta nel 2015 da un egittologo britannico che ha affermato che potrebbero esserci camere segrete dietro la tomba del Re Tut. La teoria è stata sostenuta da una ricerca iniziale più tardi quello stesso anno.

Tre anni dopo, in quella che è stata una svolta scientifica, un diverso team ha trovato prove che confutano la teoria. Usando il radar, Franco Porcelli e il suo team hanno trascorso tre anni a esplorare l’area intorno alla tomba del faraone e hanno concluso che lì non c’era nulla.

“Forse è un po’ una delusione”, aveva detto a NPR nel 2018.

nefertiti

Ma mercoledì 19 febbraio, la squadra di Eldamaty è entrata anch’essa nella diatriba. La rivista scientifica Nature ha visto i dettagli del nuovissimo e inedito rapporto del suo team, che mostrava ulteriori prove di un recinto segreto che potrebbe contenere i resti di Nefertiti. Il team ha presentato le sue ricerche al Consiglio supremo delle antichità egiziane all’inizio di febbraio.

La scoperta rivoluzionaria è “davvero esaltante”, ha detto Ray Johnson, un egittologo dell’Università di Chicago che non faceva parte del gruppo di ricerca. “Chiaramente c’è qualcosa al di là della parete nord della camera di sepoltura“, ha detto a Nature.

La tomba del Re Tut fu scoperta per la prima volta circa un secolo fa nel 1922. Il faraone morì misteriosamente a 19 anni nel 1323 a.C. dopo aver governato per 10 anni. (Gli esperti ritengono che sia morto di cancrena, anche se in precedenza pensavano che fosse stato assassinato.)

RADAR NEFERTITI

Anche se alcuni sono entusiasti della nuova scoperta, altri rimangono scettici.

La tecnologia utilizzata dalla squadra di Eldamaty non è affidabile, secondo Zahi Hawass, ex ministro delle antichità egiziano. “Non ha mai consentito alcuna scoperta in nessun sito in Egitto”, ha detto a Nature.

La posizione della tomba di Nefertiti è stata a lungo un mistero. Se i suoi resti fossero scoperti, sarebbe una svolta scientifica significativa, secondo Nicholas Reeves, lo scienziato britannico che per primo ha avanzato l’ipotesi che la regina fosse sepolta vicino alla tomba del Re Tut.

Per gran parte della storia, Nefertiti è stata conosciuta come la grande moglie reale del faraone Akhenaton. Ma alcuni egittologi credono che sia stata promossa a coreggente con Akhenaton e abbia governato l’Egitto con lui prima della sua morte. Altri teorizzano che Nefertiti possa aver governato, ma mentre era travestita da uomo.

scansione della tomba di tutankhamon

In ogni caso, Reeves ha detto a Nature: “Se Nefertiti fosse sepolta come un faraone, potrebbe essere la più grande scoperta archeologica di sempre”.

NEFERTITI 2 nefertiti scan ad alta risoluione della tomba di tutankhamon ricostruzione della tomba di tutankhamon sezione dove di troverebbe la porta