"POCO PRIMA DI MORIRE KIM JONG II HA INVENTATO I BURRITOS" - UN PORTAVOCE DEL GOVERNO DELLA NORD COREA HA RACCONTATO AL QUOTIDIANO LOCALE "RODONG SINMUN" CHE E' STATO IL PADRE DI KIM JONG-UN, MORTO NEL 2011, AD IDEARE "GLI INVOLTINI DI GRANO" DA ABBINARE AD ACQUA MINERALE IN ESTATE E A TE' CALDO IN INVERNO - D'ALTRA PARTE PER LA PROPAGANDA L'EX LEADER SAREBBE L'AUTORE ANCHE DI UN'ALTRA RICETTA: IL "DOPPIO PANE CON CARNE"...

Dagotraduzione dal Sun

Kim Jong II

Sapevate che i burritos sono stati inventati nel 2011 da Kim Jong II, il padre dell’attuale leader della Nord Corea Kim Jong-Un? Probabilmente no, e neanche i messicani. A dare l’annuncio è stato il portavoce del governo della Nord Corea, che ha raccontato come poco prima di morire per un attacco di cuore il leader avesse ideato gli “involtini di grano”. Suo, a detta, della propaganda del regime, anche l’invenzione di un piatto chiamato “doppio pane con carne”, stranamente simile a un hamburger.

Burritos nordcoreani 6

La storia è apparsa sul quotidiano “Rodong Sinmun” che ha raccontato come il figlio Kim Jong-un stia seguendo le orme del padre manifestando un “meticoloso interesse” per i burritos. Secondo il giornale, Kim Jong II avrebbe consigliato di abbinarli ad acqua minerale in estate e tè caldo in inverno. Nel filmato del telegiornale della Tv di Stato sono state poi trasmesse immagini di nordcoreani intenti a divorare burrito fuori dalla Kumsong Food Factory nella capitale, Pyongyang. In tv è stato mostrato anche un murale che ritrae Kim Jong II mentre sorride all’interno di una cucina in cui si preparano burritos.

Burritos nordcoreani 5

Mentre la propaganda dipinge un paese in cui il cibo di strada abbonda, chi è riuscito a scappare racconta una storia diversa. Hyun-seung Lee, che è nato in una famiglia d'élite nordcoreana ma è fuggito dal paese nel 2014, ha ricordato che la maggior parte dei suoi connazionali non può nemmeno sognare un pasto del genere.

«La maggior parte dei cittadini non ha soldi per comprare cibo straniero. Negli anni ’90, gli amanti del pane e burro sono stati criticati come traditori socialisti». «Non ho mai visto burritos o wrap in vendita in Corea del Nord. Il tasso di penetrazione del cibo occidentale in Corea del Nord è estremamente basso, ci sono pochissimi ristoranti dove mangiarne e usano comunque ingredienti diversi. In Nord Corea mancano assolutamente latte, formaggio e spezie, per esempio».

Burritos nordcoreani 4

Alcune differenze tra il burrito nordcoreano e quello occidentale saltano subito agli occhi. La versione di Pyongyang sembra presentare un ripieno con carne di doner e un mix di cavolo e carota.

Burritos nordcoreani Burritos nordcoreani 2