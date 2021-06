18 giu 2021 09:16

"PORNHUB HA PUBBLICATO VIDEO DI STUPRI" - IN CALIFORNIA 34 DONNE PRESENTANO UNA DENUNCIA CONTRO IL SITO E LA SOCIETA' "MINDGEEK" ACCUSANDOLI DI AVER PUBBLICATO VIDEO NEI QUALI LORO SUBISCONO STUPRI E ABUSI SESSUALI, IN ALCUNI CASI QUANDO ERANO MINORENNI - TUTTE ACCUSANO PORNHUB DI AVER APPROFITTATO DEI VIDEO CARICATI A LORO INSAPUTA DA EX FIDANZATI O MOLESTATORI E CHIEDONO UN RISARCIMENTO - LA SOCIETÀ RIBATTE: "ACCUSA TOTALMENTE ASSURDE E FALSE"