"IL PORNO PUO' ESSERE CURATIVO" - LA REGISTA LENA DUNHAM HA PRESENTATO AL SUNDANCE FESTIVAL IL SUO ULTIMO LAVORO, SHARP STICK, STORIA DI UNA VERGINE CHE IMPARA A FARE SESSO GRAZIE A UN PORNODIVO - "VOLEVO DAVVERO CHE QUESTO FILM MOSTRASSE IL MODO IN CUI L'INDUSTRIA A LUCI ROSSE PUO' LIBERARE LE PERSONE. PENSO SIA IMPORTANTE PER NOI RICONOSCERE IL RUOLO SALUTARE CHE PUO' SVOLGERE..."

Dagotraduzione dal Moviemaker

Sharp Stick Lena Dunham

Il film Sharp Stick di Lena Dunham mostra l’industria del porno sotto una luce rara e positiva. La regista dice che era intenzionale al 100%. «Penso che molte di noi, soprattutto le persone che hanno iniziato presto a leggere la letteratura femminista della seconda ondata, siano state modellate da un tipo di femminismo che forse non dava il porno il giusto ruolo, perché è qualcosa che può essere davvero curativo per le persone» ha detto Dunham dopo la proiezione del film al Sundance Film Festival.

Il film è il primo ritorno della creatrice di Girls al cinema dal suo debutto alla regia di Tiny Forniture nel 2010. «Penso che nella società abbiamo abbastanza messaggi, e probabilmente nei miei 20 anni vi ho contribuito, dicendo, tipo, “il porno sta rovinando il sesso e lo sta rendendo così difficile per le persone”. Ma volevo davvero che questo film mostrasse il modo in cui il porno può liberare le persone. È un'industria complicata come Hollywood, vasta e probabilmente più prolifica. E penso che sia davvero importante per noi riconoscere il ruolo molto salutare che il porno può svolgere e l'importante ruolo che gli attori porno svolgono nel plasmare l'identità delle persone».

Sharp Stick 2

In Sharp Stick, Scott Speedman interpreta una pornostar di nome Vance Leroy che ha un ruolo di primo piano nella vita della protagonista Sarah Jo (Kristine Froseth). Dunham dice di aver ammirato il modo in cui Speedman ha rappresentato il suo personaggio fuori dall'ordinario.

«Uno dei motivi per cui ero così eccitata dalla performance di Scott è perché in questo film si rivela davvero l'uomo che vede Sarah Jo e si collega a lei», ha detto Dunham. «Ho adorato il fatto che Scott fosse disposto a interpretarlo con un tale tipo: Sarah Jo è priva di una certa ironia e ha una sorta di ottimismo. E Scott ha interpretato Vance come qualcuno che aveva qualità simili di gioia e abbandono e vedeva quasi il mondo come nuovo, e ama davvero esibirsi perché ama le donne».

Sharp Stick

Per Speedman, interpretare Vance Leroy è stato rinfrescante per via della libertà che Dunham ha dato a lui e ai suoi compagni di cast sul set. «Non ho mai sentito “no”, che è una cosa enorme per me quando interpreti una specie di personaggio estroverso. È uno spazio molto sicuro. Ed è stata una tale gioia che non hai mai sentito dirmi "no", non mi sono sentito controllato, e questo è raro per me e ha creato un ambiente in cui mi sentivo come se potessi uscire e fare quello che volevo [e] lasciarlo davvero andare, il che è fantastico», ha detto Speedman.

Jon Bernthal interpreta Josh, il padre del ragazzo disabile a cui Sarah Jo fa da babysitter e con il quale Sarah Jo intraprende una relazione clandestina nel tentativo di perdere la verginità. Bernthal dice che anche Dunham, che interpreta la moglie del suo personaggio, Heather, gli ha concesso la stessa libertà.