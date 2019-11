"POSSO FARE SESSO CON IL CICLO?", PARLA LA SESSUOLOGA: "NON C’E’ ALCUN MOTIVO PER RINUNCIARCI. L'ORGASMO DURANTE LE MESTRUAZIONI FUNGE DA PERFETTO ANTIDOLORIFICO NATURALE NEL MINIMIZZARE I SINTOMI PIÙ FASTIDIOSI E I CRAMPI MESTRUALI, OLTRE CHE A REGALARE UN BENESSERE PSICOFISICO PIÙ AMPIO" – ECCO IL TIPO DI PIACERE CHE PUO’ DARE

Veronica Mazza per www.cosmopolitan.com

"Posso fare sesso con il ciclo?" Non sei la sola a farti questa domanda, perché fare l’amore quando si hanno le mestruazioni sembra essere ancora un argomento tabù, che crea imbarazzi e pregiudizi. E come se non bastasse, ancora oggi su questo argomento circolano credenze errate che complicano la questione e alimentando i dubbi. Le motivazioni che spingono a credere che il ciclo non possa fare match con il sesso sono tante. Ad esempio c’è chi pensa che è poco appropriato farlo, altre che sia doloroso, a molte invece crea disagio e vergogna.

Proprio come a Camilla, 22 anni, di Torino. “Quando “ho le mie cose” mi fa strano fare sesso. Eppure Luca, con cui sto assieme ormai da un anno, mi ha rincuorato più di una volta, dicendomi che per lui non è assolutamente un problema. Anzi avrebbe voglia di sperimentare. Alcune mie amiche, che lo hanno già provato, mi hanno detto di stare tranquilla e di mettere da parte le paranoie. Io sono ancora incerta, perché c’è una parte di me che vorrebbe provare e l’altra che è ancora in preda all’imbarazzo…”.

Decidere di fare sesso con il ciclo è sempre e solo una scelta che spetta a te, con cui ti devi sentire in confort e a tuo agio. E per farla serenamente, è importante sfatare dei falsi miti e avere delle informazioni utili. È per questo che ne abbiamo parlato con un’esperta, la sessuologa Maria Claudia Biscione.

SESSO CON IL CICLO: CERTO CHE SI PUÒ FARE!

Non è per niente strano fare l’amore durante le mestruazioni, anzi è molto comune che accada se entrambi i partner lo desiderano. Diciamo che i blocchi possono essere legati a degli stereotipi che ancora oggi persistono, che contribuiscono a far vivere i giorni del ciclo come qualcosa di cui vergognarsi o di cui parlare sottovoce. “In verità, tolte alcune situazioni che rendono quei giorni molto difficili, perché associati a dolori molto intensi (per esempio l'endometriosi), per la maggior parte delle donne il ciclo è un momento normale all'interno della propria vita in cui i bisogni e i desideri, anche sessuali, sono presenti come in tutti gli altri giorni del mese”, afferma la sessuologa. Quindi se non hai dolori invalidanti e vivi il sesso tranquillamente anche se sei indisposta, puoi farlo anche il primo giorno del ciclo, senza controindicazioni.

SESSO CON IL CICLO: PERCHÉ NON DEVI RINUNCIARCI SE NE HAI VOGLIA

Non c'è alcun motivo di rinunciare a fare sesso durante le mestruazioni. Soprattutto se il tuo partner non si fa problemi, anzi ti ha tranquillizzato sul fatto che per lui è ok. Quindi se hai voglia di seguire la tua passione, fallo pure, anche perché ci sono dei vantaggi nel fare l’amore. “Le contrazioni dei muscoli del pavimento pelvico facilitano dopo l'atto una maggior fuoriuscita di sangue, rendendo il ciclo anche più breve”, afferma l’esperta.

“L'orgasmo, inoltre, durante le mestruazioni funge da perfetto antidolorifico naturale nel minimizzare i sintomi più fastidiosi e i crampi mestruali, oltre che a regalare un benessere psicofisico più ampio”. Fare l'amore quando hai le mestruazioni può rappresentare, inoltre, un passo verso una maggiore intimità con lui. “Il lasciar “fluire” fisicamente ed emotivamente, anziché nascondere, diviene un elemento importante di fiducia, disponibilità e complicità”, spiega la sessuologa.

SESSO CON IL CICLO: CHE TIPO DI PIACERE PUÒ DARTI

Sfatiamo un mito: non è vero che durante il ciclo non si ha voglia di fare l’amore. Anzi è tutto il contrario, perché la libido aumenta grazie agli estrogeni, gli ormoni del benessere, che ti rendono più felice e più rilassata. “Questi cambiamenti ormonali possono accrescere notevolmente il desiderio e l'eccitazione sessuale, rendendoti quindi più predisposta al rapporto.

L'effetto lubrificante dovuto al flusso del sangue, può, poi, agevolare molto la penetrazione e allentare la tensione e il dolore in chi è, in genere, molto contratta", dice Biscione. "Anche gli orgasmi possono risultare più intensi, perché i genitali sono più sensibili. Ma soprattutto è la possibilità di lasciar e lasciarsi andare che crea una maggior sintonia con te stessa e quindi un maggior piacere”.