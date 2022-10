14 ott 2022 19:00

"POTREBBE VOLERCI DEL TEMPO PER RIPULIRE LA CACCA CHE STANNO FACENDO DAPPERTUTTO IN CAMPIDOGLIO" – IN UN VIDEO INEDITO PUBBLICATO DALLA “CNN” NANCY PELOSI DESCRIVE I METODI “DI MERDA” CON CUI GLI SVALVOLATI TRUMPIANI CHE HANNO ASSALITO IL CONGRESSO LO SCORSO 6 GENNAIO HANNO FATTO SENTIRE IL LORO SCONTENTO - IN UN ALTRO FILMATO SI VEDE LA SPEAKER DELLA CAMERA CHE DICE DI VOLER TIRARE UN PUGNO IN FACCIA A TRUMP: “ANDRÒ IN PRIGIONE MA SARÒ CONTENTA” - VIDEO