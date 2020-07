19 lug 2020 11:56

"PROFESSORI MIRACOLOSI O STUDENTI MIRACOLATI: TERTIUM NON DATUR" – SEBASTIANO MESSINA: “NELLO STESSO SUD DOVE IL 45% DEGLI STUDENTI NON CAPISCE UN TESTO IN ITALIANO E IL 60% È SCARSO IN MATEMATICA, POI SCOPRIAMO CHE IL NUMERO DEI MATURATI CHE HANNO OTTENUTO 100 SUPERA QUELLO DEL CENTRO E DEL NORD MESSI INSIEME”