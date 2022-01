"PRONTO BRIGITTE? SO CHE MACRON È CON UN UOMO" - UN NUOVO DOCUMENTARIO SVELA DETTAGLI PICCANTINI SULLA COPPIA PRESIDENZIALE FRANCESE A POCHI MESI DALLE ELEZIONI: LA FIRST LADY SAREBBE STATA CONTATTATA DA UNO SCONOSCIUTO CHE L’AVREBBE AVVERTITA CHE IL SUO BEL TOY BOY SE LA STAVA SPASSANDO CON UN AMANTE – SI TRATTA SOLO DELL’ULTIMO…

Dagotraduzione dal Daily Mail

È emerso che la first lady francese Brigitte Macron ha ricevuto una telefonata anonima in cui le è stato detto che il marito, il presidente Emmanuel Macron, era con un amante gay.

Nonostante i controlli di sicurezza di alto livello su tutti i dispositivi, un aguzzino si è messo in contatto con la 68enne e ha detto: «So che tuo marito è in questo momento con un uomo».

Il commentatore politico Nicolas Prisette ha raccontato l’episodio in un nuovo documentario intitolato “In the Hell of the Presidential Campaigns” su BFM, il canale di notizie tv più popolare della Francia.

È solo l’ultimo dei pettegolezzi che sono venuti fuori negli anni sulla vita personale della coppia, non ultimo quello che insinuava che Brigitte Macron fosse un uomo.