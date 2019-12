BOOM! "OGGI AMO BERLUSCONI, DOMANI POTREI AMARE UNA DONNA", FRANCESCA PASCALE NO LIMITS: "IO STO CON LE SARDINE, POTREI SCENDERE IN PIAZZA CON LORO. RITROVO ELEMENTI DELLA RIVOLUZIONE LIBERALE DI FORZA ITALIA. MI AUGURO NON FACCIANO COME I GRILLINI” - NON PIANIFICO LA MIA VITA SECONDO UNO SCHEMA PRECOSTITUITO. L’UNICO CONFINE CHE VEDO NON È TRA ETERO E GAY MA TRA LIBERTÀ E REPRESSIONE, TRA DIGNITÀ E PREGIUDIZIO, TRA CULTURA E IGNORANZA"- E POI PARLA DEL SUO SILVIO