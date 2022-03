"PUTIN E' UN MAFIOSO FUORI CONTROLLO, PEGGIO DI HITLER. PUO' DISTRUGGERE IL PIANETA" - LA LEGGENDA DEGLI SCACCHI GARRY KASPAROV, DA SEMPRE OPPOSITORE DI "MAD VLAD", AVEVA AVVERTITO DELL'ATTACCO RUSSO IN UCRAINA NEL SUO LIBRO SCRITTO NEL 2015: "QUANDO MI È STATO CHIESTO SE PENSASSI DAVVERO CHE PUTIN FOSSE PIÙ PERICOLOSO DELL’ISIS, HO DETTO: L’ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA VA E VIENE, PUTIN È UNA COSTANTE MINACCIA ESISTENZIALE. SONO STATO GUARDATO COME SE FOSSI UN IDIOTA. OGGI SEMBRO NOSTRADAMUS…" - E SULLA PAZZIA DI PUTIN DICE CHE...

Da www.ilnapolista.it

Garry Kasparov è stato campione del mondo di scacchi dal 1985 al 2000. Un’icona mondiale. Presiede il Forum sui diritti umani e la Renew Democracy Initiative. Non mette piede in Russia dal 2013 e non visto sua madre morire, nel 2020. Vive a New York e sono 17 anni che vive per mettere in guardia il mondo su Putin.

“Che avessi ragione non è motivo di festa – dice intervistato dalla Faz – È tragico per il mio paese. Migliaia di giovani russi stanno morendo per questo folle dittatore. Molti di loro sono nati sotto Putin e muoiono sotto Putin”.

Nel suo libro “L’inverno sta arrivando” scrive dal 2015 che Putin avrebbe attaccato l’Ucraina.

“Nessuno voleva credermi in quel momento. Quando mi è stato chiesto se pensassi davvero che Putin fosse più pericoloso dell’ISIS, ho detto: l’organizzazione terroristica va e viene, Putin è una costante minaccia esistenziale. Sono stato guardato come se fossi un idiota. Molte persone non sanno più cosa significhi ISIS. Oggi sembro Nostradamus perché ho descritto qualcosa che la gente non voleva vedere. Spero che questa guerra porti al crollo del suo regime. È la prima volta dalla fine della Guerra Fredda che quasi il mondo intero si riunisce. Nei miei sogni più sfrenati non mi sarei aspettato una tale solidarietà entro quattro o cinque giorni”.

Kasparov parla anche della politica “sportiva” di Putin:

“Per lui non si tratta di sport, si tratta sempre di Putin. Fa parte della sua rete proprio come il Chelsea o lo Schalke 04 o vari eventi di beneficenza. Il modo in cui ha costruito il soft power in tutto questo probabilmente passerà alla storia come l’operazione più sofisticata per minare il mondo libero. Putin non ha evitato di spendere miliardi per questo, e gli scacchi sono una piccola parte di questa enorme campagna”.

“La Russia di oggi non può essere paragonata al fanatismo di Stalin o della Germania di Hitler, dove le persone erano disposte a morire per il loro amato leader. Il regime di Putin è tutto incentrato sul denaro, è più simile a uno stato mafioso. Finché il capo distribuisce denaro e protezione, le persone gli staranno dietro. Non appena non scorre più denaro, la fedeltà scompare immediatamente”.

Pensa davvero che Putin sia pazzo?

“Chiamiamola perdita di controllo. Dopo 22 anni con un tale potere e nessuno che ti critica, è difficile rimanere sani di mente. Vede tutto dalla sua bolla. Sappiamo che si fida di pochissimi e non va su internet. Come può una persona così essere realistica? Né dobbiamo dimenticare che Putin non ha avuto un’educazione d’élite, ma ha imparato dal KGB e per le strade di Leningrado. Come ogni dittatore, immagina di avere una missione storica. Ma a differenza di Hitler e dei dittatori del passato, ha il dito sul pulsante rosso. La dittatura di un uomo in Russia è di gran lunga la più grande minaccia esistenziale che l’umanità deve affrontare”.

