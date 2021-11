"QUANDO MI INCONTRAVA SPINGEVA LA MIA TESTA VERSO LE SUE PARTI INTIME" - MICHELLE, EX SUORA DI PARIGI, HA RACCONTATO A "FUORI DAL CORO" I SUOI VENT'ANNI DI ABUSI SUBITI DA UN PRETE: "PIANO PIANO IL DISGUSTO HA LASCIATO SPAZIO ALL'ABITUDINE. MI MANIPOLAVA, ERA GRASSO E PUZZAVA, SENTIVO IL PESO DEL SUO CORPO SU DI ME: ERA ANGOSCIANTE, VENIVO TRATTATA COME UNA PROSTITUTA. DOPO UN PO' MI HA PRESENTATO SUO FRATELLO E ANCHE LUI…" - VIDEO

Guarda il video:

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/fuoridalcoro/lo-scandalo-segreto-del-vaticano-io-suora-abusata-da-un-prete_F311281401012C23

Da www.tgcom24.mediaset.it

ex suora di parigi abusata da due preti 8

"Quando mi incontrava, anche se era vestito, aveva l'abitudine di spingere la mia testa verso le sue parti intime". È la testimonianza a "Fuori dal Coro" di Michelle, ex suora che vive nella periferia di Parigi.

ex suora di parigi abusata da due preti 9

La donna ha parlato degli abusi subiti da un sacerdote, nel periodo in cui lei stava prendendo i voti: "Ho iniziato a soddisfare le sue voglie - ha detto - e piano piano il disgusto ha lasciato spazio all'abitudine".

ex suora di parigi abusata da due preti 7

Michelle è solo una delle 330mila vittime degli abusi da parte dei circa 3mila preti compiuti negli ultimi sessant'anni: "Mi sentivo obbligata a dargli piacere fisico, la cosa è durata per vent'anni - prosegue nel suo racconto - dopo un po' dai primi incontri mi ha presentato suo fratello e anche lui era un prete e anche lui abusava di me. Mi manipolava, era grasso e puzzava e sentivo il peso del suo corpo su di me: era angosciante, mi sentivo trattata come una prostituta".

ex suora di parigi abusata da due preti 4 ex suora di parigi abusata da due preti 1 ex suora di parigi abusata da due preti 5 ex suora di parigi abusata da due preti 2 ex suora di parigi abusata da due preti 3 ex suora di parigi abusata da due preti 6