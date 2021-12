"QUANDO UNO STUPRO NON E' EVITABILE, SDRAIATI E GODITELO" - BUFERA SUL COMMENTO DI UN PARLAMENTARE INDIANO CHE, DURANTE UN DIBATTITO IN AULA, HA ESPOSTO LE SUE RAGIONI CON UNA VOMITEVOLE DICHIARAZIONE - UN COLLEGA GLI HA DOVUTO SPIEGARE: "GUARDA CHE UNA DONNA CHE AFFRONTA UN'AGGRESSIONE SESSUALE SUBISCE TRAUMI PER TUTTA LA VITA" - IL POLITICO SI E' POI SCUSATO SU TWITTER: "D'ORA IN POI SCEGLIERO' CON CURA LE MIE PAROLE..."

Ramesh Kumar

Un politico indiano ha suscitato indignazione generale dopo aver scherzato sullo stupro durante una seduta del Parlamento. Ramesh Kumar, ex presidente del Parlamento diventato leader del Congresso dello stato meridionale del Karnataka, durante un dibattito che riguardava gli agricoltori, ieri, ha detto, cercando un’analogia: «C’è un detto: quando lo stupro è evitabile, sdraiati e goditelo» suscitando l’iralità di alcuni dei presenti.

Le parlamentari donne hanno apprezzato meno la battuta. Poornima Srinivas del BJP, il partito al potere, ha risposto: «Quando siamo arrivati all’assemblea, abbiamo ammirato Ramesh Kumar per il suo acume parlamentare. Ma sembra che non abbia rispetto per le donne».

Assemblea del Karnakata

Roopakala M. ha aggiunto: «Una donna che affronta un’aggressione sessuale subisce traumi per tutta la vita. È sbagliato usare questo detto come un’analogia per qualcos’altro».

Da allora Kumar si è scusato per l'osservazione su Twitter, descrivendola come «indifferente e negligente». «La mia intenzione non era banalizzare o prendere alla leggera il crimine efferato, ma [fare] un'osservazione a braccio! D'ora in poi sceglierò con cura le mie parole», ha detto. Ma ha rifiutato di scusarsi davanti alla telecamera mentre era in parlamento venerdì e da allora si è rifiutato di affrontare la questione.

Non è la prima volta che il signor Kumar si mette nei guai per aver fatto una battuta in cui ha paragonato il processo parlamentare allo stupro. Nel 2019, ha fatto una battuta simile dopo aver respinto le accuse di corruzione.

Vishweshwar Kageri ride

L'India è nota per avere un problema endemico intorno alla violenza sessuale, in particolare lo stupro, che ha guadagnato importanza dopo l'orribile stupro di gruppo di Delhi del 2012 a bordo di un autobus durante il quale una studentessa è stata uccisa.

Sebbene la questione faccia spesso notizia in India in seguito a quell'attacco, ogni anno vengono ancora denunciate decine di migliaia di stupri. Nonostante la promessa da parte di politici e capi di polizia di prendere più seriamente i reati, il tasso di condanna per stupri denunciati in India rimane al di sotto del 30%. L'India ha anche un problema particolare con la violenza sessuale sui minori, con circa un quinto delle vittime di età inferiore ai 18 anni.