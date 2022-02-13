Il dipinto dedicato a San Sabino
Dipinto dedicato a San Sabino 2
"QUELLA MIA RAFFIGURAZIONE SUL DIPINTO MI HA CREATO SOLO DISAGIO, NON NE SAPEVO NULLA" - SERGIO FONTANA, PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA PUGLIA, FINITO SUL QUADRO DONATO ALLA CATTEDRALE DI CANOSA RACCONTA COSA E' SUCCESSO: "QUANDO L'ARTISTA CI HA COMUNICATO DI AVERE INSERITO ME E IL PARROCCO NELL'AFFRESCO, GLI ABBIAMO SUBITO DETTO DI TOGLIERCI, MA..."-
Il dipinto dedicato a San Sabino
Dipinto dedicato a San Sabino 2
“STAVO LÌ LE ORE A DEFECARE IN UN VIETNAM DI TAPPI DI GOMMA” – VIRGINIA RAFFAELE RACCONTA A “RADIO DEEJAY” LA SUA INFANZIA IN UN LUNA PARK. “QUANDO DOVEVO FARE I BISOGNINI MIA MADRE APRIVA UN PARAVENTO, METTEVA LÌ IL VASINO E CI STAVO ORE. PROVATECI VOI A FARLA CON 30 PERSONE CHE SPARANO. DIETRO LE SPALLE AVEVO UN FRIGO CON BITTER E SUCCHI DI FRUTTI DA DARE IN PREMIO. IL MIO INCUBO ERA… - LA BATTUTA DI NICOLA SAVINO: “CACCA E SUCCHI DI FRUTTA, UN SALUTO AI NAS” – VIDEO
“PUTIN È CONVINTO CHE L'OCCIDENTE SIA OGGI PIÙ DEBOLE CHE MAI. MA IL SUO COMPORTAMENTO DERIVA DA UNA PARANOIA ANTIAMERICANA” - ADAM MICHNIK, DIRETTORE DEL QUOTIDIANO POLACCO "GAZETA WYBORCZA" E LEADER DI SOLIDARNOSC NEL 1989 (PARTECIPÒ ALLA TAVOLA ROTONDA CHE POSE FINE AL GOVERNO COMUNISTA IN POLONIA) PREVEDE UNA “PICCOLA GUERRA” MA NON SUBITO: "PUTIN “QUALCOSA FARÀ: E' COME UNA BICI SE NON SI MUOVE, CROLLA”
FLASH! - PER LA GIOIA DI CASTAGNA, E NELLA LATITANZA DELLA CONSOB, L'NDISCREZIONE DI UN'OPA BY UNICREDIT HA FATTO VOLARE IL SUO BANCO BPM (+ 9% ). UN'ABILE MOSSA CHE COSTRINGERA' COSI' ORCEL A SBORSARE PIU' QUATTRINI (DOMANI DECIDERA' SE ASPETTARE O OPERARE SUBITO)
CAFONALINO - DOPO GIORNALISMO E POLITICA, PAOLO GUZZANTI SI BUTTA NELL'ARTE! - HA PRESENTATO LA SUA MOSTRA PERSONALE: "SONO OPERE ASTRATTE E NON SIGNIFICANO NULLA. CHI LE GUARDA SCOPRE SIGNIFICATI SUOI" - ALL'INAUGURAZIONE A ROMA, LE FIGLIE CATERINA E SABINA, PIERO SANSONETTI, DUCCIO TROMBADORI, IL CRITICO DANIELE RADINI TEDESCHI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
FAVORITE I SENTIMENTI – LA PANDEMIA CI HA PORTATO A METTERE IL CUORE NEL FREEZER: CHI ERA IN UNA COPPIA SOLIDA SI È UNITO ANCORA DI PIÙ, MA CHI TRABALLAVA GIÀ DA PRIMA HA SMESSO DI FARE L’AMORE E SI È MOLLATO FINENDO PER ANESTETIZZARE I SENTIMENTI – MOLTI ORA VIVONO UNA PSICOPANDEMIA, SI SENTONO PARALIZZATI DALL'ANSIA E NON RIESCONO A METTERSI IN GIOCO: UNA CONDIZIONE CHE POTREBBE AVERE STRASCICHI PER ANNI E…