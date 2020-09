"QUELLO CHE STA ACCADENDO AL GENOA POTREBBE RAPPRESENTARE LA WATERLOO DEI TAMPONI" - LO SCRIVE SU FB IL PROFESSOR MATTEO BASSETTI, DIRETTORE DELLA CLINICA DI MALATTIE INFETTIVE DELL'OSPEDALE SAN MARTINO DI GENOVA: "DOPO POCHE ORE DALL'ESITO DI TAMPONI NEGATIVI PER TUTTA LA SQUADRA SI È ASSISTITO A NUMEROSE POSITIVITÀ CON PROBABILI CONSEGUENZE IMPORTANTI SUL FUTURO DEL CAMPIONATO DI SERIE A…” - ALTA TENSIONE AL NAPOLI: LE CHAT DI GRUPPO IN TILT CON I CALCIATORI PREOCCUPATI PER LE LORO FAMIGLIE

1 - COVID: PROF BASSETTI, GENOA PUÒ ESSERE WATERLOO TAMPONI

Matteo Bassetti 1

(ANSA) - "Quello che sta accadendo al Genoa potrebbe rappresentare la Waterloo dei tamponi". Lo scrive su Fb il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova: "Dopo poche ore dall'esito di tamponi negativi per tutta la squadra si è assistito a numerose positività con probabili conseguenze importanti sul futuro del campionato di serie A. I tamponi possono dare, da una parte una falsa patente di negatività e di liberi tutti e dall'altra produrre un esercito di positivi asintomatici. Rischiamo di far circolare soggetti negativi al tampone ma in fase di incubazione che trasmettono il virus e chiudere in casa altri con tampone positivo che non trasmettono a nessuno. Occorre rimettere al centro la clinica fatta di segni e sintomi, che unita alla virologia, rimane lo strumento migliore per la gestione della pandemia.

2 - CHAT BOLLENTE, DUE TAMPONI DA FARE. IL NAPOLI NON PENSA ALLA JUVE

Maurizio Nicita per https://www.gazzetta.it/

La tensione è alta, dopo la notizia delle positività in casa Genoa. Da lunedì sera la chat del Napoli, fra giocatori e staff, è in tilt per i messaggi dei calciatori che pongono parecchi quesiti, con Gattuso e i medici che cercano di tranquillizzare i giocatori, preoccupati anche per le loro famiglie. Comincia una settimana in cui sulla carta l’unico obiettivo doveva essere la Juve da affrontare domenica, guardandola dall’alto a punteggio pieno. Ma in un attimo ecco che tutto passa in secondo piano e tornano le preoccupazioni per il virus.

Nel pomeriggio è previsto l’allenamento e i giocatori si sottoporranno anche a tamponi, come prassi da mesi. Ma prima di mercoledì non ci sarà l’esito tanto atteso, che però non sarà rassicurante del tutto e infatti il prelievo sarà rifatto venerdì, visto che la malattia può rimanere incubata anche per cinque giorni. Cosa succederà sino ad allora? Se usciranno già domani delle positività la squadra andrà in quarantena? La partita di domenica è a rischio? Tutte domande a cui servirebbero risposte univoche per il campionato, non solo per il Napoli. Ne va la credibilità già barcollante dell’intero movimento.

