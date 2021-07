“C'È CHI DICE CHE NEL GIOCO DELLE ANIME SEMPRE IN MOVIMENTO MANCINI SIA L'INCARNAZIONE DI FEDERICO II” - MARIO SCONCERTI SCODELLA L’AGIOGRAFIA DEL CT DELLA NAZIONALE: “ERA DEL POPOLO MA SOMMERSO DAL TALENTO, È DIVENTATO SUBITO UN VECCHIO INGLESE, RUVIDO E SNOB - UNA VOLTA LITIGÒ CON BOSKOV, IL SUO MAESTRO, PERCHÉ NON RIUSCIVA A CAPIRE UNA SCELTA. BOSKOV GLIELA RIPETEVA MA LUI NON CAPIVA. BOSKOV GLI DISSE 'NON È CHE NON CAPISCI, È CHE NON TI VA DI CAPIRE'’. IN GERMANIA SEGNÒ UN GOL CON L'ITALIA E CORSE SOTTO LA TRIBUNA MANDANDO A QUEL PAESE I GIORNALISTI UNO PER UNO, INDICANDOLI CON LA MANO”