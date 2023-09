"AI" FA RIMA CON "GUAI" - LO SCIOPERO DEI LAVORATORI AMERICANI CONTRO L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NON SI FERMA ALL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA: I DIPENDENTI DI DIVERSI SETTORI, DAL METALMECCANICO A QUELLO DEGLI AUTOTRASPORTI, PASSANDO PER QUELLO MARITTIMO, INCROCIANO LE BRACCIA CONTRO L'AUTOMAZIONE DEL PROPRIO LAVORO - GLI SCIOPERI RISCHIANO DI BLOCCARE L'INTERA FILIERA PRODUTTIVA DEL PAESE: NEL 2023 SONO STATI PERSI 4,1 MILIONI DI GIORNI DI LAVORO (UN RECORD DAL 2000)

Estratto dell'articolo Alberto Simoni per “la Stampa”

sciopero dei lavoratori del settore automobilistico negli usa

I negoziati a Detroit fra United Auto Workers, il sindacato dei metalmeccanici, e le aziende sono ripresi ieri, «ma vanno a rilento», dice Shawn Fain, capo da meno di un anno della Uaw […] Maria Barra, ceo della General Motors, si è detta «frustrata» per lo sciopero e ha ribadito che sono state avanzate diverse offerte ai sindacati senza sortire effetto. Ieri l'ultima l'ha messa sul tavolo Stellantis, inserendo accanto ad aumenti salariali attorno al 20%, anche la promessa di mantenere aperto uno stabilimento in Illinois[…]

sciopero a hollywood

Lo scenario è più complesso e quanto sta accadendo a Detroit con la protesta contro i Big Three sembra andare oltre le tradizionali rivendicazioni su salari, benefit e livelli retributivi a doppie velocità. In gioco è la sfida dell'innovazione, in un contrastato passaggio […] fra vecchi modelli produttivi e nuovi. […]E non riguarda solo l'industria automobilistica che per decenni ha trainato il boom statunitense.

sciopero dei lavoratori del settore automobilistico negli usa

A Hollywood sceneggiatori (11.500) e attori (160mila) incrociano le braccia da ormai 5 mesi per poter condividere gli introiti che lo streaming ha moltiplicato per i produttori, ma anche per definire il loro ruolo in un mondo in trasformazione dove algoritmi e ricorso all'intelligenza artificiale rischiano di ridurre i livelli occupazionali.

[…] Il sindacato degli autotrasportatori, Teamster, ha ottenuto, dopo aver minacciato una serrata che avrebbe messo in ginocchio la logistica e le spedizioni in Nord America, aumenti e paghe da 170mila dollari l'anno (benefit compresi) per gli autisti.

sciopero dei lavoratori del settore automobilistico negli usa

Tuttavia, nota uno studio della Harvard Business Review, il nuovo contratto non tocca il caso dell'automazione e nasce inadeguato. Cosa succederà infatti quando basterà un addetto dietro una consolle a gestire la flotta di furgoni che circoleranno sulle strade Usa? Non è uno scenario chissà quanto lontano. A San Francisco i sindacati hanno alzato un muro contro la decisione del Comune di aumentare il numero di taxi senza autista che si muovono in città. La stessa sfida per bilanciare salari, produttività e innovazione, l'hanno vissuta sulla propria pelle i lavoratori portuali, hanno ottenuto aumenti di stipendi nel rinnovo contrattuale del 32% e l'hero bonus, soldi per essere stati in prima fila durante la pandemia garantendo il transito di beni dagli scali portuali.

NUMERO DI LAVORATORI STATUNITENSI IN SCIOPERO NEGLI ULTIMI 4 ANNI - BLOOMBERG

Eppure, nel nuovo contratto non c'è riferimento all'automazione e alla mutazione che grandi hub come Los Angeles e New York dovranno apportare. […] Nel 2023, cumulando ogni protesta, sinora gli Usa hanno perso 4,1 milioni di giorni di lavoro, record dal 2000, anche se il sostegno alle "union" è al 50% quando negli anni 70 superava il 75%. Oggi il 6% della forza lavoro dell'industria privata è sindacalizzata. [...]

