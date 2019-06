15 giu 2019 10:14

"IL RAGAZZO ERA MINORENNE: PAGA O ANDIAMO IN TV" - RICATTO SESSUALE A UN PARROCO DELLA BERGAMASCA, IN 5 FINISCONO IN MANETTE - IL SACERDOTE, DOPO AVER CONSUMATO UNA PRESTAZIONE SESSUALE A PAGAMENTO, HA SBORSATO 6MILA E 500€ PRIMA DI DECIDERSI A DENUNCIARE L'ESTORSIONE SUBITA - IL GIOVANE CON CUI IL PRETE E' ANDATO, IN REALTA' NON ERA MINORENNE MA AVEVA...